Тігрідія: як доглядати за яскравою екзотичною квіткою

На сучасних клумбах можна найти різні рослини, навіть багато екзотичних. Деякі господині та господарі висаджують тігрідію. Також цю квітку називають павонія. Вона має яскраве забарвлення та чимось нагадує ірис. А у природі поширена у Південній Америці. Тому треба знати, що любить тігрідія.

Тігрідія: правила посадки

Розростається ця квітка добре і швидко. Кожна висаджена цибулина до кінця сезону дає кілька молодих цибулин і діток. Тігрідія має забарвлення рожевого, ніжно кремового, червоного, жовтого і білого відтінків та багато інших.

Висаджувати цибулини рослини краще в березні-квітні, але цей варіант у закритому ґрунті підійде для вирощування в домашніх умовах або для того, щоб підготувати й отримати в саду більш раннє цвітіння. У відкритий ґрунт садити квітку треба в середині-кінці травня. Цибулини тігрідії проростають при температурі від +18°C.

Щоб цибулини краще росли і дали багато квітів, можна заздалегідь їх підготувати. Для цього їх треба замочити в розчині стимуляторів та фунгіциду.

Висаджувати цибулини треба на глибину 9-12 см, а відстань між ними має становити 15-20 см. Якщо рослина була посаджена спершу на вигонку, то треба акуратно переставляти її в підготовлені лунки. Перші сходи з’являються за 2-3 тижні.

Тігрідія догляд

Ця рослина не потребує якогось надзвичайного догляду. Варто її прополювати, вчасно поливати та розпушувати землю. Також варто завжди зрізати зів’ялі квіти. Якщо прогноз погоди передає сильні вітри, варто поставити опору та підв’язати до неї квітку.

Можна вносити підживлення. Для цього треба обрати мінеральне добриво, а після закінчення цвітіння — добриво з низьким вмістом азоту.

Щодо поливу — він має бути в міру. Робити це треба регулярно після підсихання верхнього шару. Варто не допускати пересихання і застою води.

На зиму тігрідії треба викопувати. Восени припиняють полив після в’янення надземної частини рослини. Викопувати варто перед першими заморозками. Верхню частину не зрізати. Треба покласти цибулини зі стеблами для просушування на 20-30 днів за температури +16-20°C у темному місці.

Після закінчення цього процесу треба прибрати відсохле листя. Далі — розділити гнізда цибулин і зберігати до весни в сухому піску за температури +7-10°C, можна в холодильнику. А перед цим цибулини варто обробити фунгіцидом.

Зараз вирощують різні квіти. Зокрема ми розповідали, як вирощувати амариліс.

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