Температура, тошнота и слабость. Что такое сальмонеллез, его симптомы и лечение — важные советы

Летом во время жары развиваются десятки инфекций и болезней, потому что именно высокие температуры являются идеальной средой для размножения бактерий. Чаще всего случаи сальмонеллеза. Особенно он опасен для детей и пожилых людей.

Читай в нашем материале, что такое сальмонеллез, каковы его симптомы и как его лечить взрослым и детям.

Сальмонеллез: что это такое

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Сальмонеллез — это острое инфекционное заболевание. Его возбудителем является бактерия Salmonella. Чаще всего она “живет” в продуктах животного происхождения. К примеру, в куриных яйцах, молоке, птице.

Однако заразиться сальмонеллезом можно, употребляя и другие продукты, которые имели контакт с бактерией: немытые овощи и фрукты, мясо и даже вода.

От появления первых симптомов к заболеванию проходит 12-24 часа. Чтобы проверить, произошло ли заражение, можно произвести общий анализ крови, микробиологическое исследование выделений прямой кишки или копрограмму.

Осложнения сальмонеллеза могут повлечь за собой развитие абсцессов внутренних органов и сепсис. Сложное течение чаще всего бывает у детей и пожилых людей, поэтому при первых симптомах следует обращаться к врачу.

Сальмонеллез — симптомы инфекции и лечения

К симптомам сальмонеллеза относятся следующие:

Повышенная температура тела.

Головные боли и слабость.

Боль в животе, тошнота, рвота.

Диарея и кровь в кале.

Обезвоживание.

В основном эти симптомы длятся неделю. Для восстановления работы кишечника может потребоваться месяц или два. Большинство людей не распознают инфекцию, что усложняет протекание болезни.

Поэтому при симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, чтобы начать правильное лечение.

Лечение сальмонеллеза предполагает госпитализацию пациентов со средним и тяжелым течением инфекции. Для тех, у кого слабое течение, лечение может быть амбулаторным.

Врач может выписать пациентам со слабыми симптомами следующее:

Постельный режим. Детоксикация. Диета и стабилизация пищеварения. Антибиотики.

Как уберечься от сальмонеллеза

Чтобы обезопаситься от заражения сальмонеллезом, следует соблюдать правила гигиены и обработки продуктов. Вот подборка важнейших советов:

Следи за гигиеной рук и посуды. Тщательно мой руки с мылом, а посуду с моющим средством. После контакта с животными мой руки, даже если они домашние. Покупай продукты у проверенных производителей. Лучше всего отдать предпочтение супермаркетам и известным брендам. В жару не покупай продукты с рук на рынках. Приготовленную пищу храни в холодильнике. Если у тебя уже есть сальмонеллез, пережди инфекцию на карантине и не контактируй с родными, а также не готовь еду.

Больше всего случаев заражения сальмонеллезом именно из-за куриных яиц. Покупай их в супермаркете, а после этого сразу положи в холодильник. Яйца должны быть чистыми, без помета, свежими.

Не употребляй сырые яйца, а перед термической обработкой обязательно мой. Для приготовления не подходят треснувшие яйца.

После варки желток и белок должны быть твердыми. А после готовки вымой тщательно кухонные принадлежности с моющим средством, а руки с мылом.

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