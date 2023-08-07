Здоровье и красота

Температура, тошнота и слабость. Что такое сальмонеллез, его симптомы и лечение — важные советы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 августа 2023, 18:00
Сальмонельоз: симптоми інфекції та як лікувати
Фото: Pexels

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