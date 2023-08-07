Температура, тошнота и слабость. Что такое сальмонеллез, его симптомы и лечение — важные советы

Летом во время жары развиваются десятки инфекций и болезней, потому что именно высокие температуры являются идеальной средой для размножения бактерий. Чаще всего случаи сальмонеллеза. Особенно он опасен для детей и пожилых людей.
Читай в нашем материале, что такое сальмонеллез, каковы его симптомы и как его лечить взрослым и детям.
Сальмонеллез: что это такое
Сальмонеллез — это острое инфекционное заболевание. Его возбудителем является бактерия Salmonella. Чаще всего она “живет” в продуктах животного происхождения. К примеру, в куриных яйцах, молоке, птице.
Однако заразиться сальмонеллезом можно, употребляя и другие продукты, которые имели контакт с бактерией: немытые овощи и фрукты, мясо и даже вода.
От появления первых симптомов к заболеванию проходит 12-24 часа. Чтобы проверить, произошло ли заражение, можно произвести общий анализ крови, микробиологическое исследование выделений прямой кишки или копрограмму.
Осложнения сальмонеллеза могут повлечь за собой развитие абсцессов внутренних органов и сепсис. Сложное течение чаще всего бывает у детей и пожилых людей, поэтому при первых симптомах следует обращаться к врачу.
К симптомам сальмонеллеза относятся следующие:
В основном эти симптомы длятся неделю. Для восстановления работы кишечника может потребоваться месяц или два. Большинство людей не распознают инфекцию, что усложняет протекание болезни.
Поэтому при симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, чтобы начать правильное лечение.
Лечение сальмонеллеза предполагает госпитализацию пациентов со средним и тяжелым течением инфекции. Для тех, у кого слабое течение, лечение может быть амбулаторным.
Врач может выписать пациентам со слабыми симптомами следующее:
Чтобы обезопаситься от заражения сальмонеллезом, следует соблюдать правила гигиены и обработки продуктов. Вот подборка важнейших советов:
Больше всего случаев заражения сальмонеллезом именно из-за куриных яиц. Покупай их в супермаркете, а после этого сразу положи в холодильник. Яйца должны быть чистыми, без помета, свежими.
Не употребляй сырые яйца, а перед термической обработкой обязательно мой. Для приготовления не подходят треснувшие яйца.
После варки желток и белок должны быть твердыми. А после готовки вымой тщательно кухонные принадлежности с моющим средством, а руки с мылом.
Ранее мы рассказывали, что такое ботулизм и какие его симптомы.
А чтобы узнавать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.