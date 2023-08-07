Температура, нудота і слабкість. Що таке сальмонельоз, його симптоми та лікування — важливі поради

Влітку під час спеки розвиваються десятки інфекцій та хвороб, бо саме високі температури є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Найчастіше трапляються випадки сальмонельозу. Особливо він небезпечний для дітей та літніх людей.

Читай у нашому матеріалі, що таке сальмонельоз, які його симптоми та як його лікувати дорослим та дітям.

Сальмонельоз: що це таке

Сальмонельоз — це гостре інфекційне захворювання. Його збудником є бактерія Salmonella. Найчастіше вона “живе” в продуктах тваринного походження. Наприклад, у курячих яйцях, молоці, птиці.

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Однак заразитися сальмонельозом можна, вживаючи й інші продукти, які мали контакт з бактерією: немиті овочі та фрукти, м’ясо, і навіть вода.

Від появи перших симптомів до захворювання проходить 12-24 години. Щоб перевірити, чи відбулося зараження, можна зробити загальний аналіз крові, мікробіологічне дослідження виділень прямої кишки чи копрограму.

Ускладнення сальмонельозу можуть потягти за собою розвиток абсцесів внутрішніх органів і сепсис. Складний перебіг найчастіше буває у дітей та людей похилого віку, тому за перших симптомів слід звертатися до лікаря.

Сальмонельоз — симптоми інфекції та лікування

До симптомів сальмонельозу відносяться такі:

Підвищена температура тіла.

Головний біль та слабкість.

Біль у животі, нудота, блювання.

Діарея та кров у калі.

Зневоднення.

В основному ці симптоми тривають тиждень. На відновлення роботи кишківника може знадобитися місяць чи два. Більшість людей не розпізнають інфекцію, чим ускладнюють перебіг хвороби.

Тому за цих симптомів потрібно негайно звертатися до лікаря, щоб якнайшвидше розпочати правильне лікування.

Лікування сальмонельозу передбачає госпіталізацію пацієнтів з середнім і тяжким перебігом інфекції. Для тих, хто має слабкий перебіг, лікування може бути амбулаторним.

Лікар може виписати пацієнтам зі слабкими симптомами таке:

Постільний режим. Детоксикація. Дієта та стабілізація травлення. Антибіотики.

Як убезпечитися від сальмонельозу

Щоб убезпечитися від зараження сальмонельозом, слід дотримуватися правил гігієни та обробки продуктів. Ось добірка найважливіших порад:

Стеж за гігієною рук та посуду. Ретельно мий руки з милом, а посуд з мийним засобом. Після контакту з тваринами мий руки, навіть якщо вони домашні. Купуй продукти у перевірених виробників. Найкраще віддати перевагу супермаркетам та відомим брендам. У спеку не купуй продукти з рук на ринках. Приготовану їжу зберігай у холодильнику. Якщо в тебе вже є сальмонельоз, перечекай інфекцію на карантині та не контактуй із рідними, а також не готуй їжу.

Найбільше випадків зараження сальмонельозом саме через курячі яйця. Купуй їх у супермаркеті, а після цього відразу поклади в холодильник. Яйця мають бути чистими, без посліду, свіжими.

Не вживай сирі яйця, а перед термічною обробкою обов’язково мий. Для приготування не підходять тріснуті яйця.

Після варіння жовток та білок мають бути твердими. А після приготування вимий ретельно кухонне приладдя з мийним засобом, а руки з милом.

Раніше ми розповідали, що таке ботулізм та які його симптоми.

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