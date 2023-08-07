Здоров'я та краса

Температура, нудота і слабкість. Що таке сальмонельоз, його симптоми та лікування — важливі поради

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Серпня 2023, 18:00
Сальмонельоз: симптоми інфекції та як лікувати
Фото: Pexels

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