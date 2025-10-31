“Гордимся и волнуемся”: 18-летний сын Марички Падалко теперь в Вооруженных силах

Сын известных журналистов Марички Падалко и Егора Соболева — 18-летний Михаил — подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Парень служит в полку Сил беспилотных систем.

Об этом говорится в посте Егора Соболева. По словам журналиста, он очень гордится сыном.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Михаилу было всего 14 лет. Он интересовался историей и играл в футбол, но позже оставил спорт и начал проходить военные курсы. В 16 лет увлекся математикой, физикой и техникой дронов.

Тогда я возглавлял роту БпЛА. В 17 лет Миша подарил моему подразделению первый собранный своими руками дрон, а потом поступил в Могилянку на робототехнику, — рассказал Соболев.

Свой 18-й день рождения Михаил отметил решением мобилизоваться в подразделение, где служит его отец.

Телеведущая Маричка Падалко также рассказала, что неделю назад ее сын принял присягу на верность украинскому народу.

Я очень волнуюсь и одновременно горжусь. Иметь сына в ВСУ оказалось намного сложнее, чем мужа. Моя поддержка — всем украинским мамам, — написала Падалко.

Егор Соболев добавил, что сначала пытался убедить сына остаться в разработке дронов:

Я советовал продолжать учебу и заниматься конструкторской частью. Но он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской — и пропал. Позже признался, что уже работает с добровольцами и планирует контракт.

Сейчас Михаил служит в Силах беспилотных систем ВСУ, рядом со своим отцом.

