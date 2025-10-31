“Пишаємось і хвилюємось”: 18-річний син Марічки Падалко тепер у Збройних силах

Син відомих журналістів Марічки Падалко та Єгора Соболєва — 18-річний Михайло — підписав контракт із Збройними силами України. Хлопець служить у полку Сил безпілотних систем.

Про це йдеться в дописі Єгора Соболєва. За словами журналіста, він дуже пишається сином.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Михайлу було лише 14. Хлопець цікавився історією та грав у футбол, але згодом залишив спорт і почав проходити вишколи. У 16 років захопився математикою й фізикою, а також технікою дронів.

Я тоді очолював роту БпЛА. У 17 Міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний дрон, а потім вступив до Могилянки на робототехніку, — розповів Соболєв.

Свій 18-й день народження Михайло відзначив рішенням мобілізуватися до підрозділу, де служить його батько.

Телеведуча Марічка Падалко також поділилася, що тиждень тому її син склав присягу на вірність українському народу.

Я дуже хвилююся і пишаюся одночасно. Мати сина в ЗСУ — це набагато складніше, ніж чоловіка. Моя підтримка — усім українським мамам, — написала Падалко.

Єгор Соболєв додав, що спочатку намагався переконати сина залишитися у розробках дронів:

Я радив продовжувати навчання і працювати над конструкторською частиною. Але він почав їздити допомагати нашій прифронтовій майстерні — і зник. Згодом зізнався, що вже працює з добровольцями й планує контракт.

Зараз Михайло служить у Силах безпілотних систем ЗСУ, поруч із батьком.

