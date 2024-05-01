5 причин посмотреть семейную комедию Крашанка

Почему комедию должны посмотреть как можно больше украинцев, рассказывают… сами актеры, снимавшиеся в Крашанке. Говорят, что фильм актуален, имеет терапевтическую составляющую — “объединяющий эффект” и также подарит приятные, светлые эмоции.
Так это или нет — можете узнать сами: семейная комедия Крашанка сейчас транслируется в кинотеатрах нашей страны.
Актриса Даша Легейда, сыгравшая младшую дочь Ивана Забияки, считает, что лента поможет людям уважать друг друга и воспитать в себе чувство толерантности к другим. Сделать это стоит хотя бы ради нас самих, потому что мы все сейчас отстаиваем нашу страну, уверена актриса.
— Это кино о единении, которого сейчас нам не хватает. И это то единение, которое мы должны воспитывать в нас самих, в окружающих, у зрителя, который будет приходить на наше кино. Я надеюсь, после просмотра он скажет себе: “Я больше не буду никого осуждать, ненавидеть, оскорблять, я буду единым со своим народом, со своей нацией, потому что я хочу победить”. Любить друг друга и уважать только потому, что мы все боремся за Украину.
Людмила Загорская убеждена, что ценность фильма в острой актуальности момента: ведь герои чувствуют то, что и все украинцы.
— Я считаю, что наш фильм актуален именно сейчас, потому что он, кроме того, что снят во время войны, о нашем состоянии и именно об этих временах, которые все сейчас переживают. Но мы максимально сделали так, чтобы он был комедией, дарил хорошее настроение, даже немножко отвлекал людей от грустных мыслей и поддерживал веру в победу, наш народ и наше единство. И он совсем не агитка.
Именно такую оригинальную мысль высказал известный актер Владимир Гладкий, в фильме он играет сына Забияки. Под позицией актер имел в виду единство нашего народа — и действительно, в трудные моменты вся семья Забияк объединяется, как и весь наш народ во времена войны. Кстати, многие отмечают именно эту черту фильма.
— В этом фильме есть позиция. Настоящая украинская позиция — как бы украинцы в какой-то момент не разъединялись, но ради того, чтобы бороться против врага, мы все равно объединяемся. Как бы мы не грызлись. А потом, когда закончится война и мы победим врага, можем дальше продолжать нашу грызню…
Актер Артур Логай говорит, что Крашанка — один из тех фильмов, что оставляет приятное послевкусие, ведь после него зрители почувствуют приятные теплые эмоции.
— Я думаю, что этот фильм светлый, он оставит в людях какое-то тепло. Возможно, на короткое время, но такая жизнь у нас сейчас — короткими кусочками. И если у каждого из них будет что-то теплое и светлое, то пусть будет так, так людям будет лучше.
Самый молодой актер фильма Михаил Пулянский рассказал, что ему было трудно поцеловать девочку в кадре, но он достойно справился. Также мальчику было стыдно танцевать среди всей группы — но и здесь он показал свои способности. Также Михаил рассказал о самом интересном моменте и обратился к зрителям:
— Наверное, самое прикольное было, когда мы разрисовывали ракету… Что хочу сказать зрителям? Обещаю, фильм будет интересный… И всем, надеюсь, понравится.
Семья Забияк, которая не виделась много лет, случайно собирается на Пасху в родительском доме. Две сестры и брат ищут уюта, но находят отца, который довольно странно себя ведет: строит ракету, чтобы ударить по Москве и завершить войну.
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