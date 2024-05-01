5 причин подивитися сімейну комедію Крашанка

Чому комедію має подивитися якомога більше українців, розповідають… самі актори, що знімалися у Крашанці. Кажуть, що фільм на часі, має терапевтичну складову — “об’єднувальний ефект” і також подарує приємні та світлі емоції.

Так це чи ні — дізнайтеся самі: сімейна комедія Крашанка зараз транслюється в кінотеатрах нашої країни.

Причина № 1. Кіно про єдність і повагу

Акторка Даша Легейда, що зіграла молодшу доньку Івана Забіяки, вважає, що стрічка допоможе людям поважати одне одного і виховати в собі почуття толерантності до інших. Зробити це варто хоча б заради нас самих, бо ми усі зараз відстоюємо нашу країну, впевнена акторка.

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— Це кіно про єднання, якого зараз нам не вистачає. І це те єднання, яке ми маємо виховувати в нас самих, в оточуючих, у глядача, який буде приходити на наше кіно. Я сподіваюсь, він прийде на наше кіно, подивиться його, вийде з кінотеатру і скаже собі: “Я більше не буду нікого засуджувати, ненавидіти, ображати, я буду єдиним зі своїм народом, зі своєю нацією, тому що я хочу перемогти”. Любити одне одного і поважати тільки тому, що ми всі боремося за Україну.

Причина № 2. Коли комедія на часі

Людмила Загорська переконана, що цінність фільму в гострій актуальності моменту: адже герої відчувають те, що й усі українці.

— Я вважаю, що наш фільм актуальний саме зараз, тому що він, крім того, що знятий під час війни, про наш стан та саме про ці часи, які всі зараз переживають. Але ми максимально зробили так, щоб він був комедією, дарував гарний настрій, навіть трошки відволікав людей від сумних думок та підтримував віру в перемогу, наш народ і нашу єдність. І він зовсім не агітка.

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Причина №3. Крашанка — це фільм з українською позицією

Саме таку оригінальну думку висловив відомий актор Володимир Гладкий, у фільмі він грає сина Забіяки. Під позицією актор мав на увазі єдність нашого народу — і дійсно, у важкі моменти уся родина Забіяк єднається, як і весь наш народ в часи війни. До речі, багато хто відзначає саме цю рису фільму.

— У цьому фільмі є позиція. Справжня українська позиція — як би українці в якийсь момент не роз’єднувалися, але заради того, щоб боротися проти ворога, ми все одно єднаємося. Якби ми не гризлися. А потім, коли закінчиться війна і ми переможемо ворога, можемо далі продовжувати нашу гризню…

Причина № 4. Світлий, теплий фільм

Актор Артур Логай каже, що Крашанка — один із тих фільмів, що залишає приємний післясмак, адже після нього глядачі відчують приємні, теплі емоції.

— Я думаю, що цей фільм світлий, він залишить в людях якесь тепло. Можливо, на короткий час, але таке життя у нас зараз — короткими шматочками. І якщо в кожного з них буде щось тепле і світле, то хай буде так, так людям буде краще.

Причина № 5. Приходьте, буде прикольно і цікаво

Наймолодший актор фільму Михайло Пулянський розповів, що йому було важко поцілувати дівчину в кадрі, але він гідно впорався. Також хлопчику було соромно танцювати серед усієї групи — але й тут він показав свої здібності. Також Михайло розповів про найцікавіший момент і звернувся до глядачів:

— Напевно, найприкольніше було, коли ми розмальовували ракету… Що хочу сказати глядачам? Обіцяю, фільм буде цікавий… І усім, сподіваюся, сподобається.

Про що фільм

Родина Забіяк, яка не бачилася багато років, випадково збирається на Великдень в батьківському будинку. Дві сестри та брат шукають затишку, але знаходять батька, який досить дивно поводиться: будує ракету, щоб вдарити по Москві та завершити війну.

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