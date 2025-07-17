Телеведущий Суханов резко ответил, планирует ли идти в политику

Обычно телеведущий Алексей Суханов сам задает откровенные вопросы людям, а сейчас оказался под прицелом камер и водопадом неожиданных вопросов от Алины Шаманской.

В проекте 55 за 5, который выходит в программе Ранок у великому місті на ICTV2, у него было всего пять минут, чтобы дать ответы на 55 коротких и откровенных вопросов о личном и не только.

Алексей Суханов откровенно рассказал о себе

Алина Шаманская, как всегда, успела задать немало личных вопросов.

Один из них — на выбор: пижама или красная дорожка?

Суханов — человек прямой, поэтому ответил без колебаний:

— Вообще сплю я обнаженным. Чтобы кожа обязательно дышала.

Пижамы, как видим, не в фаворе. Да и красные дорожки не особо вдохновляют:

— Я не совсем их люблю. Лучше — спектакль в украинском театре, — добавил Алексей.

Проституция — гуд, политика — грязь

А вот когда речь зашла о политике, Суханов высказался резко и однозначно и дал понять, что этот мир — не для него:

Ничего не может произойти, чтобы я пошел в политику, потому что политика — это дерьмо, это грязь и совсем другая параллельная реальность.

После этого ведущая задала еще один чувствительный вопрос — о легализации проституции.

И тут Алексей снова был максимально прямолинеен:

— Норм. Это явление, которое существовало всегда, и никто не может от него избавиться.

А дальше разъяснил свою позицию более детально:

— Будет лицензия — будет контроль: кто чем болен, какие справки. И тогда ваш муж или ваша жена не принесет вам домой какой-то сюрприз. А еще плюс-минус уменьшится коррупция, — добавил Алексей Суханов.

Гостьей Алины Шаманской также была Елена Кравец, которая рассказала немало интересностей о личной жизни.

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