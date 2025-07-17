Телеведущий Суханов резко ответил, планирует ли идти в политику

Обычно телеведущий Алексей Суханов сам задает откровенные вопросы людям, а сейчас оказался под прицелом камер и водопадом неожиданных вопросов от Алины Шаманской. В проекте 55 за 5, который выходит в программе Ранок у великому місті на ICTV2, у него было всего пять минут, чтобы дать ответы на 55 коротких и откровенных вопросов о личном и не только. Алексей Суханов откровенно рассказал о себе Алина Шаманская, как всегда, успела задать немало личных вопросов.Один из них — на выбор: пижама или красная дорожка? Суханов — человек прямой, поэтому ответил без колебаний: — Вообще сплю я обнаженным. Чтобы кожа обязательно дышала. Пижамы, как видим, не в фаворе. Да и красные дорожки не особо вдохновляют: — Я не совсем их люблю. Лучше — спектакль в украинском театре, — добавил Алексей. Читать по теме Поромник, Сірано де Бержерак, Батько: Алексей Суханов о лучших спектаклях Киева и Львова Какие представления в Киеве и Львове обязательны к просмотру? Проституция — гуд, политика — грязь А вот когда речь зашла о политике, Суханов высказался резко и однозначно и дал понять, что этот мир — не для него: Ничего не может произойти, чтобы я пошел в политику, потому что политика — это дерьмо, это грязь и совсем другая параллельная реальность. После этого ведущая задала еще один чувствительный вопрос — о легализации проституции. И тут Алексей снова был максимально прямолинеен: — Норм. Это явление, которое существовало всегда, и никто не может от него избавиться. А дальше разъяснил свою позицию более детально: — Будет лицензия — будет контроль: кто чем болен, какие справки. И тогда ваш муж или ваша жена не принесет вам домой какой-то сюрприз. А еще плюс-минус уменьшится коррупция, — добавил Алексей Суханов. Гостьей Алины Шаманской также была Елена Кравец, которая рассказала немало интересностей о личной жизни. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter