Телеведучий Суханов різко відповів, чи планує йти у політику

Зазвичай телеведучий Олексій Суханов ставить відверті запитання людям, а нині сам опинився під прицілом камер і водоспадом несподіваних питань від Аліни Шаманської. У проекті 55 за 5, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2, він мав лише п’ять хвилин, аби дати відповіді на 55 коротких та відвертих запитань про особисте і не тільки. Олексій Суханов відверто розповів про себе Аліна Шаманська, як завжди, встигла поставити чимало особистих запитань.Одне з них — на вибір: піжама чи червона доріжка? Суханов — людина пряма, тож відповів без вагань: — Взагалі сплю я оголеним. Аби шкіра обов’язково дихала. Піжами, як бачимо, не в фаворі. Та й червоні доріжки не особливо надихають: — Я не зовсім їх люблю. Краще — вистава в українському театрі, — додав Олексій. Читати на тему Поромник, Сірано де Бержерак, Батько: Олексій Суханов про кращі вистави Києва і Львова Які вистави у Києві та Львові є обов’язковими до перегляду? Проституція — гуд, політика — бруд А от коли мова зайшла про політику, Суханов висловився різко й однозначно та дав зрозуміти, що цей світ — не для нього: Нічого не може статися, щоб я пішов у політику, бо політика — це лайно, це бруд і зовсім інша паралельна реальність. Після цього ведуча поставила ще одне чутливе запитання — про легалізацію проституції. І тут Олексій знову був максимально прямолінійним: — Норм. Це явище, яке існувало завжди, і ніхто не може його позбавитися. А далі пояснив свою позицію більш детально: — Буде ліцензія — буде контроль: хто на що хворий, які довідки. І тоді ваш чоловік чи ваша жінка не принесе вам додому якийсь сюрприз. А ще плюс-мінус зменшиться корупція, — додав Олексій Суханов. Головне фото: скріншот з передачі 55 за 5 Гостею Аліни Шаманської також була Олена Кравець, яка розповіла чимало цікавинок про особисте життя. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter