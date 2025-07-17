Телеведучий Суханов різко відповів, чи планує йти у політику

Зазвичай телеведучий Олексій Суханов ставить відверті запитання людям, а нині сам опинився під прицілом камер і водоспадом несподіваних питань від Аліни Шаманської.

У проекті 55 за 5, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2, він мав лише п’ять хвилин, аби дати відповіді на 55 коротких та відвертих запитань про особисте і не тільки.

Олексій Суханов відверто розповів про себе

Аліна Шаманська, як завжди, встигла поставити чимало особистих запитань.

Одне з них — на вибір: піжама чи червона доріжка?

Суханов — людина пряма, тож відповів без вагань:

— Взагалі сплю я оголеним. Аби шкіра обов’язково дихала.

Піжами, як бачимо, не в фаворі. Та й червоні доріжки не особливо надихають:

— Я не зовсім їх люблю. Краще — вистава в українському театрі, — додав Олексій.

Проституція — гуд, політика — бруд

А от коли мова зайшла про політику, Суханов висловився різко й однозначно та дав зрозуміти, що цей світ — не для нього:

Нічого не може статися, щоб я пішов у політику, бо політика — це лайно, це бруд і зовсім інша паралельна реальність.

Після цього ведуча поставила ще одне чутливе запитання — про легалізацію проституції.

І тут Олексій знову був максимально прямолінійним:

— Норм. Це явище, яке існувало завжди, і ніхто не може його позбавитися.

А далі пояснив свою позицію більш детально:

— Буде ліцензія — буде контроль: хто на що хворий, які довідки. І тоді ваш чоловік чи ваша жінка не принесе вам додому якийсь сюрприз. А ще плюс-мінус зменшиться корупція, — додав Олексій Суханов.

Головне фото: скріншот з передачі 55 за 5

Гостею Аліни Шаманської також була Олена Кравець, яка розповіла чимало цікавинок про особисте життя.

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