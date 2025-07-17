Стиль життя Шоу-біз

Телеведучий Суханов різко відповів, чи планує йти у політику

Марія Бондар, редакторка сайту 17 Липня 2025, 13:30
Олексій Суханов

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь