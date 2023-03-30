Распространять современную украинскую музыку и язык! Алина Гросу о шароварщине и работе в США

Украинские артисты сейчас пишут много украинской музыки и создают украиноязычный контент. Но украинцам не все нравится и многие вещи они называют шароварщиной. Артисты используют примитивные тексты или ассоциации с Украиной.

Певица Алина Гросу рассказала о работе в США и творчестве, которое не должно быть шароварщиной.

О работе в США и творчестве

Артистка рассказала, что на время исчезла из социальных сетей, но с ней все хорошо. Она учится актерскому мастерству, а также изучает английский язык, потому что работает.

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— Но всего 40% я трачу на свою жизнь, на квартиру и еду. 60% я решила отдавать на благотворительность для детей. Считаю, что это важно и хочу помогать своей стране, — сообщила Алина.

Также Гросу поделилась тем, что не забросила свое творчество.

А еще я записываю песни, но стараюсь это делать так, чтобы это не было шароварщиной.

Хочу записывать те песни, которые вам понравятся, которые будут распространять нашу украинскую современную музыку, наш благозвучный прекрасный язык. Я надеюсь, что они вам обязательно понравятся, — поделилась она.

Певица добавила, что сильно скучает по семье. Говорит, что находиться в чужой стране сложно. Добавила, что все, кто сейчас вне дома, ее понимают.

Украинская культура должна избавляться от навязанных стереотипов. Ранее Pianoboy рассказал о байрактарщине и шансах Украины на Евровидении.

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