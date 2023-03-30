Шоу-біз

Поширювати сучасну українську музику та мову! Аліна Гросу про шароварщину та роботу в США

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Березня 2023, 16:00
Аліна Гросу про шароварщину та роботу у США
Фото: Instagram

Більше новин
як оформити страхування для виїзду за кордон
Подорожуй безпечно: як оформити страховий поліс для виїзду за кордон
Стосунки в парі
Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі
Як виростити м'яту на підвіконні: поради посадки та догляду
До ароматного чаю, коктейлів чи десертів: як виростити м’яту на підвіконні
Великодні поробки для дітей - цікаві ідеї для творчості
Неслухняні курчата, милі зайчики та колажі з паперу — Великодні поробки для всієї родини
Дивитись більше

Матеріали по темі

VESNA
Сестро красива! Що відомо про празький гурт VESNA, про що він заспіває на Євробаченні 2023 та до чого тут війна Росії проти України
Поширювати сучасну українську музику та мову! Аліна Гросу про шароварщину та роботу в США
З мого балкона було видно море: співачка Уляна Ройс про рідний Маріуполь, дві втечі від війни та особливу пісню
Pianoбой
Війна мала очистити українську культуру: Pianoбой про байрактарщину та шанси TVORCHI на Євробаченні-2023
Käärijä — Cha Cha Cha: переклад пісні від Фінляндії на Євробаченні 2023
Запальний Käärijä представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2023: пісня Cha Cha Cha — переклад та подробиці

Відео
0:04:18
Олександр Філліпов: історія військового про поранення та протезування

Став для сина супергероєм! Історія військового, що з протезом продовжує службу і хоче наближати перемогу
0:03:14
Ольга Самарська
Двічі забрали дім та вбили чоловіка: як “русскій мір” змінив життя однієї жінки
0:02:26
Новини з фронту
Як відбувається штурм позицій ворога — інструктор ЗСУ розкрив деталі
Карта бойових дій в Україні 30.03.2023 онлайн
Знищили ворожий бомбардувальник та героїчно тримають оборону в Бахмуті: карта бойових дій в Україні 30 березня в режимі онлайн
0:03:39
Херсонщина посівна
Працюють, ризикуючи життям. Херсонські фермери самостійно розмінували половину полів і вийшли на посівну
0:01:54
Навчання ЗСУ
ЗСУ у Швеції! З навчань готові йти бити ворога на новій техніці
0:05:42
Айдін Айдінов про залаштунки роботи ресторанів
Розмова з шеф-кухарем — Айдін Айдінов розкрив таємниці роботи ресторанів
0:03:32
Обстріл Запоріжжя
Найстрашніша зима вже позаду, але небезпека не зникла. Як на Запоріжжі виживають під обстрілами
0:02:00
Як українські військові використовують британську гаубицю L119
Легенда британської армії! Як українські військові опановують зброю натовського зразка
0:03:12
Правдине
Хотіли жити! Як жителі окупованого Правдиного вивезли наших військових у… дивані
Більше відео
Як виростити м'яту на підвіконні: поради посадки та догляду
Читати далі
До ароматного чаю, коктейлів чи десертів: як виростити м’яту на підвіконні
Коли сіяти базилік на розсаду
Читати далі
Саме час! Коли сіяти базилік на розсаду: оптимальні дати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь