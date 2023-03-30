Поширювати сучасну українську музику та мову! Аліна Гросу про шароварщину та роботу в США

Українські артисти зараз пишуть багато української музики та створюють україномовний контент. Але українцям не все до вподоби, тож багато речей вони називають шароварщиною. Артисти використовують примітивні тексти чи асоціації з Україною.

Співачка Аліна Гросу розповіла про роботу в США й творчість, яка не має бути шароварщиною.

Про роботу в США та творчість

Артистка розповіла, що на деякий час зникла з соціальних мереж, але з нею все добре. Вона навчається акторської майстерності, а також англійської мови, бо має роботу.

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— Але лише 40% я витрачаю на своє життя, на квартиру та їжу. 60% я вирішила віддавати на благодійність для діток. Адже вважаю, що це важливо і хочу допомагати своїй країні, — повідомила Аліна.

Також Гросу поділилася тим, що не закинула свою творчість.

А ще я записую пісні, але стараюся це робити так, щоб це не було шароварщиною.

Хочу записувати ті пісні, які вам сподобаються, які будуть поширювати нашу українську сучасну музику, нашу милозвучну прекрасну мову. Я сподіваюся, що вони вам обов’язково сподобаються, — поділилася вона.

Співачка додала, що сильно сумує за родиною. Каже, що перебувати в чужій країні складно. Додала, що усі, хто зараз не вдома, її розуміють.

Українська культура має позбуватися нав’язаних стереотипів. Раніше Pianoboy розповів про байрактарщину та шанси України на Євробаченні.

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