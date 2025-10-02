Алиса в Пограничье 4: будет ли продолжение хита Netflix

25 сентября 2005 года на Netflix состоялась премьера третьего сезона популярного японского сериала Алиса в Приграничье.

Хотя финал выглядит завершённым, он оставляет достаточно намёков на то, что продолжение возможно.

Выйдет ли 4 сезон Алисы в Приграничье — что говорят создатели сериала и известна ли официальная позиция Netflix — читай в материале.

Выйдет ли 4 сезон Алисы в Приграничье

Официального подтверждения 4 сезона от Netflix пока что нет, но актёры и создатели открыто говорят о своём желании вернуться.

Звезда сериала Кенто Ямадзаки признался, что для него работа над проектом была и вдохновением, и вызовом, а Тао Цучия уже видит возможности для развития семейной истории главных героев.

Кенто так высказался о съёмках: “У нас такая невероятная команда, что я был просто полон радости на съёмочной площадке. И, конечно, если это каким-то образом продолжится, я буду очень рад быть частью этого”.

Режиссёр Синсуке Сато также поделился своим настроем: “Если вы спрашиваете меня, был бы я заинтересован, я бы точно сказал: да!”.

О чём может быть 4 сезон Алисы в Приграничье

Разумеется, официальной информации о возможном сюжете нет. Но позволим себе немного поспойлерить и скажем, что в финале третьей части Арису и Усаги теперь женаты и ждут ребёнка, так что для развития истории открывается новое окно.

Актриса Тао Цучия уже имеет собственное видение: “У меня есть задумка, где ребёнок оказывается в Приграничье, и родители должны пойти туда и спасти его. Через игры они помогают друг другу как родители и дети, что ещё раз подтверждает, насколько прекрасна семья”.

Также Тао сказала, что надеется быть услышанной продюсерами и хотела бы вернуться к съёмкам в 4 сезоне.

Кто из актёров может вернуться в 4 сезон Алисы в Приграничье

Если Netflix всё же даст зелёный свет сериалу, зрители наверняка снова увидят на экране Кенто Ямадзаки и Тао Цучию.

Кен Ватанабе также может вернуться как Страж, а вместе с ним появятся и новые персонажи, готовые вступить в опасные игры.

Источник: Ew.com.

