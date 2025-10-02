Аліса в Прикордонні 4: чи буде продовження хіта Netflix

25 вересня 2005 року на Netflix вийшла прем’єра третього сезону популярного японського серіалу Аліса в Прикордонні.

Хоча фінал виглядає завершеним, він залишає достатньо натяків на те, що продовження можливе.

Чи вийде 4 сезон Аліси в Прикордонні — що кажуть творці серіалу та чи відома офіційна позиція Netflix — читай у матеріалі.

Чи вийде 4 сезон Аліси в Прикордонні

Офіційного підтвердження 4 сезону від Netflix поки що немає, але актори і творці відкрито говорять про своє бажання повернутися.

Зірка серіалу Кенто Ямадзакі зізнався, що для нього робота над проектом була і натхненням, і викликом, а Тао Цучія вже бачить можливості для розвитку сімейної історії головних героїв.

Кенто так висловився про зйомки: “У нас така неймовірна команда, що я був просто сповнений радості на знімальному майданчику. І, звичайно, якщо це якимось чином продовжиться, я буду дуже радий бути частиною цього”.

Режисер Шінсуке Сато також поділився своїм настроєм: “Якщо ви запитуєте мене, чи був би я зацікавлений, я б точно сказав: так!”.

Про що може бути 4 сезон Аліси в Прикордонні

Звісно, офіційної інформації про ймовірний сюжет немає. Але дозволимо собі трохи поспойлерити, і скажемо, що у фіналі третьої частини Арісу та Усагі тепер одружені та чекають на дитину, тож для розвитку історії відкривається нове вікно.

Акторка Тао Цючія вже має власне бачення: “У мене є задум, де дитина опиняється в Прикордонні, і батьки мають піти туди та врятувати її. Через ігри вони допомагають одне одному як батьки та діти, що ще раз підтверджує, наскільки прекрасна сім’я”.

Також Тао сказала, що сподівається бути почутою продюсерами і хотіла б повернутися до зйомок у 4 сезоні.

Хто з акторів може повернутися в 4 сезон Аліси в Прикордонні

Якщо Netflix все ж таки дасть зелене світло серіалу, глядачі напевно знову побачать на екрані Кенто Ямадзакі та Тао Цучію.

Кен Ватанабе також може повернутися як Вартовий, а разом із ним з’являться й нові персонажі, готові вступити у небезпечні ігри.

