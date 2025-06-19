Стиль жизни Шоу-биз

Московская “птица”: Ани Лорак взяла гражданство РФ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 июня 2025, 12:35
Ани Лорак
Фото Instagram

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