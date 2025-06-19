Предатели Украины продолжают жить свою “лучшую жизнь”. После почти 11 лет проживания и концертов в России украинка Ани Лорак (Каролина Куек) получила российское гражданство. Что об этом известно и почему такие персоны должны время от времени быть в нашем инфополе — объясняем в материале.

Ани Лорак получила российское гражданство

Теперь уже россиянка Ани Лорак наконец-то смогла определиться с позицией. 9 июня она получила российское гражданство. Документы на изменение гражданства певица подала еще в прошлом году.

И именно 9 июня российские пропагандисты начали распространять новость о новой “величественной” россиянке. Пропагандисты ссылаются на ближайшее окружение Лорак. Сама она изменение гражданства не опровергла и не подтвердила.

Журналисты сообщают, что во время полномасштабной войны в Украине Лорак исполнилось 45 лет. Это означает, что она должна изменить паспорт или оформить ID-карту.

А учитывая, что в России нет украинского посольства или представительства, а в других странах Лорак за помощью не обращалась, все выглядит логичным.

С начала российской агрессии в Украине Лорак живет и работает в России. И все это время продолжала называть себя украинской певицей. В своем окружении она имеет сторонников политики Путина. На Лорак наложены санкции СНБО, а также она лишена статуса Народной артистки Украины.

Лорак в украинском инфополе: зачем?

Конечно, вы можете спросить: “Зачем тянуть Лорак в наше инфополе?” Но объяснять такие вещи нужно, ведь многие украинцы до сих пор считают Каролину Куек украинской певицей, слушают ее песни и ждут “лучших времен”, когда она сможет выступить в их городах. Более того, посещают такие концерты за границей.

Свою карьеру она начала именно в Украине, но когда деньги перестали пахнуть, перебралась туда, где получит больше славы и нулей на счету.

Факт продажи своей родины и народа не должен забываться. Ведь времена и “тренды” меняются очень быстро, и если такие, как Ани Лорак, передумают — украинцы должны помнить все. Очень популярным в последнее время стало использование Украины для продвижения своих концертов.

Подобные певицы без позиции за рубежом выступают под украинскими флагами — так пытаются повысить интерес к себе и набрать новую аудиторию, обойти запреты на выступления.

На счету Каролины не только изменение гражданства и предательство украинского народа, но и поддержка российских преступлений, возмутительные высказывания, как, например:

Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру.

Себя Лорак также называет украинской певицей.

Раньше мы рассказывали, как Ани Лорак поддержала депортацию украинских детей.

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