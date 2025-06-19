Московська “птіца”: Ані Лорак взяла громадянство РФ

Зрадники України продовжують жити своє “найкраще життя”. Після майже 11 років проживання та концертів у Росії українка Ані Лорак (Кароліна Куєк) отримала російське громадянство. Що про це відомо і чому такі персони мають час від часу бути в нашому інфополі — пояснюємо в матеріалі.

Ані Лорак отримала російське громадянство

Тепер уже росіянка Ані Лорак врешті змогла визначитися з позицією. 9 червня вона отримала російське громадянство. Документи на зміну громадянства співачка подала ще торік.

Та саме 9 червня російські пропагандисти почали поширювати новину про нову “величну” росіянку. Пропагандисти посилаються на найближче оточення Лорак. Сама вона зміну громадянства не спростувала та не підтвердила.

Медійники повідомляють, що під час повномасштабної війни в Україні Лорак виповнилося 45 років. Це означає, що вона мала б змінити паспорт чи оформити ID-картку.

А з огляду на те, що в Росії немає українського посольства чи представництва, а в інших країнах Лорак по допомогу не зверталася, усе логічно.

З початку російської агресії в Україні Лорак живе та працює у Росії. Та весь цей час продовжувала називати себе українською співачкою. У своєму оточенні вона має прихильників політики Путіна. На Лорак накладені санкції РНБО, а також вона позбавлена статусу Народної артистки України.

Лорак в українському інфополі: навіщо?

Звісно, ви можете запитати: “Навіщо тягнути Лорак в наш інфопростір?” Та пояснювати такі речі потрібно, адже чимало українців досі вважають Кароліну Куєк українською співачкою, слухають її пісні, і чекають “кращих часів”, коли вона зможе виступити в їхніх містах. Ба більше, відвідують подібні концерти за кордоном.

Свою кар’єру вона почала саме в Україні, та коли гроші перестали пахнути, перебралася туди, де отримає більше слави і нулів на рахунку.

Факт продажу своєї Батьківщини та народу не має забуватися. Адже часи і “тренди” змінюються дуже швидко, і якщо такі як Ані Лорак передумають — українці мають пам’ятати все. Надто популярним останнім часом стало використання України для просування своїх концертів.

Подібні співачки без позиції за кордоном виступають під українськими прапорами — так намагаються підвищити до себе інтерес та набрати нову аудиторію, обійти заборони на виступи.

На рахунку Кароліни не лише зміна громадянства і зрада українського народу, а й підтримка російських злочинів, обурливі висловлювання, як, наприклад, такі:

Ультиматум уряду моєї власної країни, який притис мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду до Росії, де я була прийнята і продовжувала зростати як артист, отримуючи визнання по всьому світу.

Себе Лорак також називає українською співачкою.

Раніше ми розповідали, як Ані Лорак підтримала депортацію українських дітей.

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