Стиль життя Шоу-біз

Московська “птіца”: Ані Лорак взяла громадянство РФ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Червня 2025, 12:35
Ані Лорак
Фото Instagram

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