В бежевом платье с птицами. Звезда сериала Ход королевы Аня Тейлор-Джой вышла замуж в Венеции

Актриса, модель и звезда сериала Ход королевы Аня Тейлор-Джой вышла замуж в Венеции. Со своим парнем она была в отношениях около двух лет. Читай в нашем материале, когда состоялась свадьба и за кого вышла замуж Аня Тейлор-Джой.

Аня Тейлор-Джой вышла замуж в Венеции — кто ее избранник

Мужем актрисы стал Малькольм Макрей. Он актер и музыкант. Сыграл в короткометражном фильме По-братски и в драме Дэйзи Джонс и The Six. Музыку, которую в последнее время создает Макрей, критики оценивают высоко.

Через два дня после знакомства Макрей написал об Ане песню — Действительно хочу видеть тебя снова. Впервые вместе они появились в 2022 году на вечеринке CAAPreOscar в Голливуде.

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В эти выходные пара устроила пышную свадьбу в Венеции, ее посетили звездные гости. Подробно об этом рассказало издание Daily Mail.

27-летняя актриса вышла замуж в бежевом платье, на нем были узоры птиц и цветов. Дополнила праздничный образ Тейлор-Джой белой фатой.

Собрание на свадьбу проходило в Венецианском палаццо, звездные гости прибывали на лодках. На свадьбу пригласили около 150 гостей. Среди них были Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Николас Холт и другие.

Пара познакомилась в 2021 году, несмотря на жизнь в разных странах (Аня в Лондоне, Малкольм — в США), им удалось построить крепкие отношения.

Папарацци смогли снять только сбор гостей, которые пили шампанское в палаццо с видом на канал. Сама же свадьба была закрытым событием.

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