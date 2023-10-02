Пришлось долго скрывать от родителей. Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая о РПП

Иногда у нас могут быть такие проблемы, рассказывать о которых не хочется не только друзьям или знакомым, но даже самым родным — родителям. Причина может быть любая — нежелание огорчать, сомнения, стыд и другое.

Лидер группы Kazka Александра Зарицкая рассказала о РПП — расстройствах пищевого поведения, которые она имела. Читай подробнее, откуда возникло расстройство и почему пришлось это скрывать.

Лидер группы Kazka Александра Зарицкая рассказала о РПП

Певица рассказала, что была “кругленькой” с детства. Занималась танцами, но и еду любила. Потому фигура менялась постоянно. К изменениям Александра относится спокойно.

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Все зависит от внутреннего состояния, настроения, событий в жизни. Я уже привыкла, что иногда я в периоде “фитоняшки”, а потом просто хочу получать удовольствие от жизни и ничего не делать. И оба эти состояния в себе я уважаю.

Александре повезло с окружающими, она говорит, что ее уверенность в себе никогда не подвергали сомнениям, но люди извне всегда хотели как-то оскорбить или высказать мнение, которое не спрашивали.

Раньше тренеры и даже дети, с которыми мы танцевали, постоянно отмечали, что нужно худеть. Мальчики не хотели становиться со мной в пару и выбирали девочек, которые танцевали гораздо хуже, но были стройными.

Поэтому девушка бросила танцы, стала морить себя диетами и голодом. Это приходилось скрывать даже от родителей.

В свое время я пробовала все диеты, включая голодание. Помню, тогда было очень модно голодать и все были подписаны на паблик 40 кг.

Многие подростки, такие как Александра, повторяли диеты с водой и фруктами, которые очень опасны для здоровья. Диеты довели организм до того, что девушке или не хотелось есть по нескольку дней, или она ела до потемнения в глазах.

— В любом обществе есть люди, которые хотят улучшить собственную самооценку за счет других. Это классика психологии. Конечно, и я сталкивалась с бестактностью и невоспитанностью. Советы, которых никто не спрашивал — от знакомых или просто посторонних людей, токсичные комментарии и так далее. Почему-то тело — это всегда тема для разговора.

Певица советует прежде всего полюбить себя, проработать с терапевтом все комплексы, которые мешают это делать. А также осознать, что несколько килограммов не делают нас другими людьми, мы должны любить любое свое состояние.

Раньше мы рассказывали, как соцсети влияют на пищевые привычки.

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