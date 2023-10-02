Довелося довго приховувати від батьків. Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька про РХП

Інколи ми можемо мати проблеми, розповідати про які не хочеться не те що друзям чи знайомим, а й навіть найріднішим — батькам. Причина може бути будь-яка — небажання засмучувати, сумніви, сором тощо.

Лідерка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла про РХП — розлади харчової поведінки, які вона мала. Читай детальніше, звідки з’явився розлад та чому довелося це приховувати.

Олександра Заріцька розповіла про РХП

Співачка розповіла, що була “кругленькою” з дитинства. Займалася танцями, але і любила їжу. Тому фігура змінювалася постійно. До змін Олександра ставиться спокійно.

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Усе залежить від внутрішнього стану, настрою, подій у житті. Я вже звикла, що інколи я у періоді “фітоняшки”, а потім просто хочу отримувати задоволення від життя і нічого не робити. І обидва ці стани в собі я поважаю.

Олександрі пощастило з оточенням, вона каже, що її впевненість у собі ніколи не піддавали сумнівам, але люди зовні завжди хотіли якось образити чи висловити думку, якої не питали.

Раніше тренери та навіть діти, з якими ми танцювали, постійно наголошували, що треба худнути. Хлопчики не хотіли ставати зі мною в пару й обирали дівчат, які танцювали набагато гірше, але були стрункими.

Через це дівчина покинула танці, стала морити себе дієтами та голодом. Це доводилося приховувати навіть від батьків.

Свого часу я пробувала всі дієти, зокрема й голодування. Пам’ятаю, тоді було дуже модно голодувати, і всі були підписані на паблік 40 кг.

Багато підлітків, таких як Олександра, повторювали дієти з водою та фруктами, які є дуже небезпечними для здоров’я. Дієти довели організм до того, що дівчина або не хотіла їсти по кілька днів, або їла до потемніння в очах.

— У будь-якому суспільстві є люди, які хочуть поліпшити власну самооцінку завдяки іншим. Це класика психології. Звісно, і я стикалася з безтактністю й невихованістю. Поради, яких ніхто не питав, — від знайомих або просто сторонніх людей, токсичні коментарі тощо. Чомусь тіло — це завжди тема для розмови.

Співачка радить перш за все полюбити себе, пропрацювати з терапевтом усі комплекси, які заважають це робити. А також усвідомити, що кілька кілограмів не роблять нас іншими людьми, ми маємо любити будь-який свій стан.

Раніше ми розповідали, як соцмережі впливають на харчові звички.

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