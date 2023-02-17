Похудение на грани с одержимостью: как соцсети влияют на пищевые привычки

Мы хотим носить топы и не стыдиться складочек на животе. Сидеть на стуле удобно, а не выбирать позу, в которой выглядим наиболее стройными. Мечтаем любить свое отражение, любить себя, заслужить любовь других или все вместе.

Почему-то нам кажется, что все это нам даст идеальная картинка стройного тела. Именно поэтому большинство может терзать себя диетами, жесткими ограничениями и ненавистью к малейшему несовершенству. Только бы получить желаемое чувство полноценности и уверенности.

Для многих стройное и подтянутое тело ассоциируется с успехом и счастьем. Мы видим картинки идеальной и насыщенной жизни в социальных сетях и стремимся воспроизвести или превзойти этот образ в собственной реальности.

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В этом случае побочные эффекты от многочисленных диет, марафонов, дефицитов и голоданий никого не волнуют. Ведь цель такого состояния оправдывает любые средства.

Однако потом приходится иметь дело с расстройствами пищевого поведения, бороться с одержимостью весом, иногда буквально учиться есть заново.

В этом материале ты узнаешь, как социальные сети влияют на отношения с пищей и восприятие собственного тела. Что порождает маниакальную одержимость идеальной картинкой и превращает жизнь многих девушек и женщин в десятый круг ада.

И самое главное, на что обратить внимание родителям подростков, чтобы не допустить расстройств пищевого поведения, а взрослым — не попасться в опасные сети худощавой мании.

Все эти тезисы раскроют нутрициолог Дарина Марченко, психолог и психотерапевт Лидия Кривоносова и диетологи Лора Филиппова и Евгения Разум.

Дьявол сидит в соцсетях: как картинка управляет жизнью

У каждого человека есть образ собственного тела — восприятие и ощущение внешнего вида. Образ может изменяться под влиянием внешних обстоятельств.

Например, влияют родители, родственники или партнер, когда комментируют чью-либо внешность, поддерживают диетическую культуру и руководствуются установками: нельзя есть после 18:00, после праздников нужно сесть на диету и т.д.

К внешним триггерам можно отнести также социальные сети. Множество блогеров лелеют ассоциацию, что худое тело равно счастливой жизни, и показывают собственные идеальные параметры.

Человек с неустойчивым образом собственного тела может сформировать представление о себе: “Я тоже должен(-на) идеально выглядеть! Иначе я ленив(-ая), слаб(-ая), не имею силы воли и т.п.”. Внешность становится приоритетом и будто определяет, кем является человек.

Однако блогеры редко проводят экскурсию в закулисье, где редактируют фото в Photoshop и выбирают удачные ракурсы в позировании. Более того, их реальная жизнь может оказаться далеко не такой, какой ее освещают.

Но многие верят, начинают сравнивать свое тело и жизнь с другими. Шаг за шагом зарождается одержимое желание достичь картинки из Instagram или Pinterest, перестроить собственное тело, генетику и т.д.

Результат сравнений — опора не на ощущения и потребности тела, а на нормы, диктуемые блогерами, инфлюэнсерами или звездами, — отмечает нутрициолог.

С этого момента изнурительные диеты, тренировки, марафоны, голодание, питание на минимум калорий — все это будет оправдывать цель и подкреплять упомянутое представление.

Религия диет и марафонов для похудения: почему этот культ опасен

Инфоцыганство никогда не отставало от потребностей аудитории. Всегда найдутся эксперты, которые показывают волшебные результаты “до и после” и предлагают чудодейственный марафон для похудения.

Часто они делают акцент на том, что после похудения появляется уверенность, внимание, деньги, желанная работа, жизнь играет новыми красками и на других привлекательных рассказах о красивой жизни, к которой стремятся все.

Но правда в том, что большинство из них не являются экспертами по здоровью или питанию, которыми себя позиционируют. А их методы сомнительны, ведь не учитывают особенности каждого человека.

Как работает марафон

Все, кто заплатил за марафон, получают одинаковый набор правил, систем питания и тренировок. Также поддержку других участников и эксперта.

Все это помогает поддержать дисциплину, мотивирует, дает четкий план действий. После завершения марафона участники делают финальные фото и замеры. Нередко определяется победитель, получающий приз.

Однако каждый организм нуждается в персональном подходе. Поэтому по одной и той же системе у каждого будут разные результаты. Однако отсутствие индивидуального подхода — не единственный недостаток марафонов. Можно выделить:

Психологическое давление

Логическим следствием того, что все не могут получить одинаковых результатов, будет психологическое давление. Человек, которому удалось похудеть меньше, чем другим, может винить себя в том, что кому-то удалось, а ему нет.

Результат — снижение мотивации, угнетение, переедания или наоборот — поиск других способов похудеть, часто более экстремальных.

Проблемы со здоровьем

Марафон может вести человек, который похудел сам, а систему питания разработал на основе статьи в Википедии и собственного опыта. Возможно, рецепт сработал лично для него, однако он не панацея для каждого.

Без профессиональных знаний предложенная система может оказаться опасной и повлиять на развитие проблем желудочно-кишечного тракта.

— Люди должны различать собственный опыт и экспертные знания. На опыте не учат строить рацион, максимум — мотивируют, — утверждает диетолог Лора Филиппова.

Хочешь поучаствовать в марафоне — не стесняйся спросить эксперта о знаниях и образовании.

Кратковременный результат

— Многие после марафонов просто не знают, что им делать дальше, — рассказывает диетолог Евгения Разум.

Поэтому возвращаются к знакомым пищевым привычкам и снова набирают вес. Часто это сопровождается чувством вины и последующими обострениями в пищевом поведении.

Подростки: как спасти ребенка от расстройств пищевого поведения

Особенно чувствительны и уязвимы к культу идеального тела подростки. В этот период их тело естественным образом меняется. Часто эти изменения подчеркивают окружающие: родители, сверстники и соцсети, что может вызвать проблемы с восприятием.

В результате будет риск, что ребенок попробует нездоровые методы похудения, рекомендуемые в Instagram или Telegram-сообществах.

За годы практики психолог и психотерапевт Лидия Кривоносова заметила тенденцию — все чаще соцсети влияют на образ тела и пищевые привычки подростков 9–12 лет.

Поэтому в это время важно, чтобы родители были рядом с детьми. Осторожно, ненавязчиво и без давления интересовались эмоциональным состоянием и пищевыми привычками. Психотерапевт советует взрослым:

Следи за своими высказываниями

В обществе принято комментировать внешний вид других. Следует избегать подобных высказываний при детях, иначе это может укрепить представление подростка, что он хороший, только когда выглядит хорошо.

Формируй здоровое отношение к еде и режиму питания

Рацион должен быть сбалансирован и содержать важные питательные вещества. При необходимости можешь рассказывать о том, как сбалансировать приемы пищи и зачем это нужно.

Также следи за режимом питания ребенка, чтобы не было одного приема пищи в день и хаотичных перекусов. По возможности ешьте вместе.

Интересуйся эмоциональным состоянием ребенка

Расстройства пищевого поведения часто возникают из-за внутренних переживаний. Спрашивай, как прошел день и есть ли что-то, что беспокоит. Если заметил(-а), что ребенок пытается похудеть, отказывается от еды — поговори с ним об этом.

Также Лидия рекомендует обратить внимание на подход тренеров спортивных кружков. Часто они заставляют детей следить за весом, что может вызвать изменения пищевых привычек.

Не бойся обращаться за помощью к специалистам и не ставь диагнозы самостоятельно. Обычно с такими вопросами работают сразу два специалиста: психолог и диетолог.

Похудение — не синоним счастья

В 90% случаев люди хотят полюбить себя, а не похудеть. Соцсети навязывают образ: потеряешь несколько килограмм и будешь уверенным(-ой), с кучей друзей и любимым человеком.

Однако в реальности похудение — лишь меньшая цифра на весах, а не залог счастья. Если у тебя нет гармонии с собственным телом, потеря веса ничего не решит, — утверждает нутрициолог Дарина Марченко.

Перед тем как начать худеть, спроси себя, действительно ли это нужно и какая твоя цель.

Зачем мне худеть?

Чего я хочу этим добиться?

Что мне это даст в перспективе?

Как цифра на весах изменит мою жизнь?

Если же нет четкой внутренней мотивации, жизнь может наполниться печалью, разочарованиями в себе и неприятными переживаниями, которые ухудшат качество жизни.

Реальностью станет одержимость подсчетом калорий, продуктами, количеством шагов — это может повысить тревожность и самокритику.

Постепенно главным смыслом жизни станет еда и цифра на весах, что ведет к расстройствам пищевого поведения — серьезной проблеме в сфере психического здоровья. Подробно о расстройствах пищевого поведения читай в нашем материале.

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