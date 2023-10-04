У бежевій сукні з птахами. Зірка серіалу Ферзевий гамбіт Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції

Акторка, модель та зірка серіалу Ферзевий гамбіт Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції. Зі своїм хлопцем вона була у стосунках близько двох років. Читай у нашому матеріалі, коли відбулося весілля та за кого вийшла заміж Аня Тейлор-Джой.

Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції — хто її обранець

Чоловіком акторки став Малькольм Макрей. Він актор та музикант. Зіграв у короткометражному фільмі По-братерськи та у драмі Дейзі Джонс і The Six. Музику, яку останнім часом створює Макрей, критики оцінюють високо.

За два дні після знайомства Макрей написав про Аню пісню — Справді хочу бачити тебе знову. Вперше разом вони з’явилися у 2022 році на вечірці CAAPreOscar у Голлівуді.

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Цими вихідними пара влаштувала пишне весілля у Венеції, на нього завітали зіркові гості. Детально про це розповіло видання Daily Mail.

27-річна акторка вийшла заміж у сукні бежевого кольору, на ній були візерунки птахів та квітів. Доповнила святковий образ Тейлор-Джой білою фатою.

Збори на весілля відбувалися у Венеційському палаццо, доки зіркові гості прибували на човнах. На весілля запросили близько 150 гостей. Серед них була Кара Делевінь, Джулія Гарнер, Ніколас Холт та інші.

Пара познайомилася у 2021 році, попри життя в різних країнах (Аня в Лондоні, Малкольм — у США), їм вдалося побудувати міцні стосунки.

Папараці змогли зафільмувати лише збір гостей, які пили шампанське з виглядом на канал та палаццо. Саме ж весілля було закритою подією.

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