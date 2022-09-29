Лист до мами — новая песня группы BARABANDA

Лист до мами — это название патриотической песни, написанной одесской группой BARABANDA. В первые дни войны она пела на пляже для волонтеров, набиравших песок для укреплений.

Выступление артистов распространило в своем Twitter известный американский музыкант Bon Jovi. Он даже пообещал группе: когда после окончания войны приедет в Украину с концертом, пригласит их.

В новой песне ребята описывают собственные переживания, которые принесла война.

Слова и музыку музыканты написали за несколько дней. Каждый из участников группы в своих строках поет о том, что у него болит.

Солист Эльнур — о своем родном Симферополе и о том, как его семье пришлось бежать сначала в Одессу, а затем за границу.

— Как только началась война, моя семья уехала. Это честная история, она меня вдохновила написать то, о чем думает каждый украинец, — рассказывает парень.

Гитарист Леонид — из Николаевской области. В первые дни полномасштабного вторжения он с семьей под обстрелами выезжал из оккупированного Первомайска. Его бабушка все еще находится там.

Ангелина в первые дни полномасштабной войны помогала людям эвакуироваться с временно оккупированных территорий. В песню она добавила украинские народные мотивы.

Клип на песню снимали в Сергеевке на месте ракетного обстрела россиян. Технику им дали бесплатно, оператор и монтажер тоже не взяли с группы денег. Премьера состоится через несколько дней.

BARABANDA — Лист до мами

Прожить свою боль украинцы могут в песнях, артисты посредством творчества рассказывают о войне. Ранее мы рассказывали о песне Alyona Alyona — Мариуполь.

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