Лист до мами, який розповідає щемливі історії про війну — нова пісня гурту BARABANDA

Лист до мами — це назва патріотичної пісні, яку написав одеський гурт BARABANDA. У перші дні війни він співав на пляжі для волонтерів, які набирали пісок для укріплень.

Виступ артистів поширив у своєму Twitter відомий американський музикант Bon Jovi. Він навіть пообіцяв гурту: коли після закінчення війни приїде в Україну з концертом, то запросить їх.

У новій пісні хлопці описують власні переживання, що принесла війна.

Слова та музику музиканти написали за кілька днів. Кожен з учасників гурту у своїх рядках співає про те, що йому болить.

Соліст Ельнур — про свій рідний Сімферополь і про те, як його родині довелося тікати спочатку до Одеси, а потім за кордон.

— Як тільки почалася війна, моя родина виїхала. Це чесна історія, вона мене надихнула написати те, про що думає кожен українець, — розповідає хлопець.

Гітарист Леонід — з Миколаївщини. У перші дні повномасштабного вторгнення він з родиною під обстрілами виїздив з окупованого Первомайська. Його бабуся досі перебуває там.

Ангеліна в перші дні повномасштабної війни допомагала людям евакуюватися з тимчасово окупованих територій. У пісню вона додала українських народних мотивів.

Кліп на пісню знімали у Сергіївці на місці ракетного обстрілу росіян. Техніку їм дали безоплатно, оператор та монтажер теж не взяли з гурту грошей. Прем’єра відбудеться за кілька днів.

BARABANDA — Лист до мами

Прожити свій біль українці можуть у піснях, артисти через творчість розповідають про війну. Раніше ми розповідали про трек Alyona Alyona — Маріуполь.

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