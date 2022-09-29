Шоу-біз

Лист до мами, який розповідає щемливі історії про війну — нова пісня гурту BARABANDA

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 29 Вересня 2022, 21:00
BARABANDA — Лист до мами: історія написання пісні
Фото: Pexels

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