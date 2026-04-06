Большой потенциал 3 сезон: когда ждать новых расследований Морган Гиллори

Второй сезон сериала Большой потенциал еще подходит к концу, но уже известно: ABC официально подтвердили третий сезон!

Это значит, что Морган Гиллори и её команда из LAPD продолжат расследовать сложные дела, а зрители снова увидят интриги, опасные ситуации и развитие личной жизни героев.

Итак, когда выйдет 3 сезон сериала Большой потенциал и что уже известно о продолжении — в материале.

Сериал Большой потенциал 3 — когда выйдет

Популярность шоу с каждым сезоном только растет. Второй сезон собрал почти 13 миллионов зрителей за семь дней просмотра на ABC, Hulu, Hulu на Disney+ и других цифровых платформах.

Для ABC это стало лучшим шоу за неделю просмотра за последние пять лет, начиная с Анатомии Грей в 2020 году. Именно благодаря таким цифрам продление на третий сезон стало почти неизбежным.

Ожидаемая дата премьеры третьего сезона — осенью 2027 года, вероятно в сентябре, как это было с первыми двумя сезонами.

Считается, что новая часть обещает сохранить то же напряжение и драйв, которые так полюбились фанатам.

Большой потенциал 3 сезон: кто из актёров вернётся в сериал

Хотя официального объявления о составе актёров пока нет, ожидается возвращение Кейтлин Олсон, Даниэля Сунджата, Джуди Рейес, Джависии Лесли, Дениз Акдениз, Амира Дж, Меттью Лемба, Тарана Киллама и Стива Гови.

Возможно, появятся и постоянные герои второго сезона, такие как Мекхи Файфер и Сьюзен Келечи Уотсон. Некоторые персонажи могут изменить свои роли, что создаст новые повороты в истории.

Большой потенциал 3 — каким будет сюжет сериала

Третий сезон, вероятно, продолжит показывать Морган в действии: её ум и интуиция помогают раскрывать преступления, а зрители узнают больше о её личной жизни. Завершение второго сезона, скорее всего, станет отправной точкой для новых захватывающих сюжетных линий.

