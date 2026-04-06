Високий потенціал 3 сезон: коли чекати на нові розслідування Морган Гіллорі

Другий сезон серіалу Високий потенціал ще добігає кінця, але вже відомо: ABC офіційно підтвердили третій сезон!

Це означає, що Морган Гіллорі і її команда з LAPD продовжать розслідувати складні справи, а глядачі знову побачать інтриги, небезпечні ситуації та розвиток особистого життя героїв.

Тож коли вийде 3 сезон серіалу Високий потенціал і що вже говорять про продовження — у матеріалі.

Серіал Високий потенціал 3 — коли вийде

Популярність шоу з часом лише зростає. Другий сезон зібрав майже 13 мільйонів глядачів за сім днів перегляду на ABC, Hulu, Hulu на Disney+ та інших цифрових платформах.

Для ABC це стало найкращим шоу за тиждень перегляду за останні п’ять років, починаючи з Анатомії Грей у 2020 році. Саме завдяки таким цифрам продовження на третій сезон стало майже неминучим.

Очікувана дата прем’єри третього сезону — восени 2027 року, ймовірно у вересні, як це було з першими двома сезонами.

Вважається, що нова частина обіцяє зберегти те саме напруження та драйв, які так полюбилися фанатам.

Високий потенціал 3 сезон: хто з акторів повернеться в серіал

Хоча офіційного оголошення про акторський склад ще немає, очікується повернення Кейтлін Олсон, Даніеля Сунджата, Джуді Рейєс, Джавісії Леслі, Деніз Акденіз, Аміра Дж, Меттью Лемба, Тарана Кіллама та Стіва Гові.

Можливо, з’являться і постійні герої з другої частини шоу, такі як Мекхі Файфер і Сьюзен Келечі Вотсон. Деякі персонажі можуть змінити свої ролі, і це створить нові повороти в історії.

Високий потенціал 3 — яким буде сюжет серіалу

Третій сезон, ймовірно, продовжить показувати Морган у дії: її розум і інтуїція допомагають розкривати злочини, а глядачі дізнаються більше про її особисте життя. Закінчення другої частини, швидше за все, стане відправною точкою для нових захоплюючих сюжетних ліній.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!