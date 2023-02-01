Такой же продукт, как хлеб или соль. Почему нужно платить роялти за музыку, которая звучит в кафе

С каждой песни, играющей в кафе, торговом центре или спортзале, ее автор должен получать деньги. Это называется роялти. Так это работает на Западе. Что такое роялти и почему его нужно платить — узнай в нашем материале.

Что такое роялти и почему его нужно платить

Кто заплатит за музыку? Вопрос, который давно волнует украинских музыкантов и на который до сих пор нет ответа. И претензии здесь не к слушателям. Они за нее платят, когда приходят на концерты или покупают пластинки.

Проблема в тех, кто пользуется музыкой на коммерческой основе и не платит за это: рестораны, торговые центры, спортзалы и медиа. Рынок роялти в Украине по отдельным подсчетам достигает сотни миллионов долларов. Впрочем, музыканты получают из этого копейки.

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Генеральный директор Украинского агентства по авторским и смежным правам Валерий Харчишин объяснил, почему нужно платить роялти:

Авторам нужно получить роялти за свой продукт. Фактически — получить гонорар за их работу. За то, что люди пользуются их собственностью, их продуктом. Их песней.

$10 млрд — ориентировочная сумма мировых роялти. Музыканты на Западе зарабатывают в основном на этом. Написал песню, она стала популярной — ты заработал немалые деньги. В Украине авторы получают копейки, потому зарабатывают концертами. Но и это сейчас проблема.

Во всем мире концерты для артиста — как промо, потому что в основном они получают роялти, а в Украине все наоборот. Артисты дают концерты для того, чтобы заработать, а их роялти где-то исчезают, — говорит гитарист группы MAZEPA Андрей Самойло.

Как работает система роялти

Фронтмен группы MAZEPA Андрей Мазепа называет ситуацию в Украине уникальной:

Роялти, можно сказать, будет единственным доходом. Потому что понятие гонораров в украинском бизнесе исчезло. Все группы ездят и собирают деньги точно не для себя.

Потому что большинство концертов сегодня — благотворительные. Чтобы система роялти работала в Украине, лидер Друга ріка Валерий Харчишин объединился со многими другими украинскими музыкантами.

Вместе создали Украинское агентство по авторским и смежным правам. Теперь отстаивают свои права на достойную оплату, точнее роялти.

Это такой же товар, как хлеб, соль. И за продукт следует платить. Продукт звучит в кафе, барах, ресторанах, магазинах, фитнес-центрах, — говорит Валерий Харчишин.

И не всегда звучит лицензионно. За такое “пиратство” можно подать в суд, и владельцу заведения придется заплатить немалый штраф. Чтобы этого не произошло, нужно заключить договор с правообладателями, с авторами музыки.

Первые шаги к достойной оплате труда

Соглашение с Агентством по авторским и смежным правам на днях заключил ресторатор Евгений Клопотенко. Говорит, что в его заведениях в основном звучит украинская музыка. Следовательно, хочет поддержать ее авторов. Это ответственно. Он рассказал о своем опыте:

Для многих это такое — ну играет музыка, пусть играет. На самом деле ты заплатишь тысячный процент своего дохода, но этот маленький процент поможет создавать музыкантам украинскую музыку.

Валерий Харчишин объясняет: сумма роялти для каждого ресторана или торгового центра разная. Зависит от многих факторов: где он расположен — в городе, райцентре или селе, какая его площадь.

Зависит от объема, от торговой площади, если это ритейл, или если это кафе, бар или ресторан — речь идет о посадочных местах, — объясняет Валерий Харчишин.

Впрочем, сумма абсолютно не критична для бизнеса. В пределах сотен гривен для малых заведений питания. Для крупных торговых центров сумма больше, но тоже незначительна для подобного рода бизнеса.

Заведения должны понимать, что такими вкладами делают большое дело, ведь их много.

Что будет за неуплату роялти

С каждой звучащей в этом столичном баре песни музыканты тоже получают деньги. Его директор советует ресторанам не медлить с соглашением. Говорит, это репутационная история.

В бизнесе нет места для пиратства. Если ты что-то используешь, ты должен за это платить.

— И я не думаю, что кому-то понравится, что подали в суд за неуплату лицензионных прав, — говорит директор бара Ирина Радченко.

Она называет это неприятной историей для репутации. Особенно в те времена, когда все “под микроскопом” рассматривается обществом.

Музыканты о помощи не просят, но призывают оплачивать услугу, которую они предоставляют. Не больше и не меньше, потому что так справедливо. Соглашение с Агентством авторских и смежных прав может заключить любой бизнес во всех регионах Украины.

Мы верим, что такая ситуация и такая дорогая цена, которую Украина сейчас платит за свою культуру, наконец-то повлечет за собой те изменения, которые дадут возможность легитимным, законным и честным алгоритмам работать.

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