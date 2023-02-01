Шоу-біз

Такий самий продукт, як хліб чи сіль. Чому потрібно сплачувати роялті за музику, яка звучить у кафе

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 01 Лютого 2023, 21:00
Що таке роялті і чому його потрібно сплачувати
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