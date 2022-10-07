Чтобы посмеяться, поплакать и исцелиться. Скетчком Коли ми вдома. Разом до перемоги возвращается

Один из сильнейших видов оружия украинцев — чувство юмора. Благодаря ему мы держимся, подбадриваем друг друга и проживаем все травмирующие события и новости, порожденные полномасштабной войной.

Команда Starlight Production понимает это, поэтому продолжает делать интересный и полезный контент даже во время войны.

Уже 15 октября на СТБ ты можешь просмотреть обновленный формат скетчкома Коли ми вдома. Разом до перемоги, который подарит тебе хорошие эмоции и даст эмоциональную поддержку.

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Сюжет скетчкома Коли ми вдома. Разом до перемоги

Главные герои скетчкома те же самые, но теперь события разворачиваются в современных реалиях войны. Из-за российской агрессии они оказались в разных местах и ​​проживают все то, что и каждый украинец в реальной жизни.

Каждый герой, как каждый украинец, приближает победу Украины. Они тоже в рядах ВСУ, волонтерят, работают, воспитывают детей, помогают соседям и прячутся в укрытиях во время воздушных тревог.

Так же, как и мы, герои скетчкома находят время поплакать и посмеяться. И каждый день собственным примером доказывают, что жизнь продолжается.

Почему возвращение скетчкома важно?

Коли ми вдома. Разом до перемоги с возвращением на экраны вернет частицу постоянства, которое было в мирной жизни, рассказала продюсер проекта Тала Пристаецкая.

Он создан, чтобы поддержать зрителей. Показать, что даже когда впереди сложный путь, мы вместе, а в каждом тяжелом дне обязательно есть что-то, что позволяет держаться.

Когда мы дома — мы непобедимы.

Это жизнеутверждающий проект. Он будет соответствовать времени, в котором мы живем, и настроению украинцев, будет трогательным и лирическим, иногда веселым и вдохновляющим, и этим будет поддерживать всех зрителей.

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