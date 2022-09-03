Премьера уже совсем скоро! Дата выхода шоу Холостяк-12 и подробности о главном герое

Несмотря на войну, жизнь украинцев продолжается ради будущего, искренней любви и ярких эмоций. Итак, телеканал СТБ порадовал своих зрителей и анонсировал выход на экраны легендарного шоу Холостяк.

Читай, когда состоится премьера 12-го сезона реалити и кто стал холостяком в этом году.

Дата выхода шоу Холостяк-12

Проект Холостяк-12 должен был выйти в эфир еще 4 марта. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину руководство телеканала СТБ решило перенести показ шоу.

В конце концов, организаторы Холостяка приняли решение продолжить проект, чтобы хоть немного отвлекать и вдохновлять украинцев, а также давать надежду на победу светлых чувств над ненавистью.

Сейчас очень много пар расписываются, сходятся, военные делают предложения, находят время, рождаются дети… Жизнь не останавливается и проект Холостяк даст новый импульс, — рассказал ведущий проекта Григорий Решетник.

Первый выпуск нового сезона Холостяк состоится уже 30 сентября в 19:00 на телеканале СТБ. Так что не пропусти!

Что известно о холостяке

Новым героем этого сезона стал 32-летний Алекс Топольский из Львова. После окончания университета он уехал строить бизнес в Майами, США.

Там он успешно занимается недвижимостью, однако мечтает обрести любовь именно на родине. Поэтому совсем скоро вся страна будет наблюдать его историю рождения искренних чувств.

Кстати, известно, что завоеватель женских сердец готовит приятные сюрпризы для девушек: подарит подарки на первой встрече и будет использовать три новых цвета роз. Но что они будут означать? Смотри своими глазами!

Сколько бы ни было сезонов Холостяка, но первый вспоминаешь с особым теплом. Победительница первого сезона Александра Шульгина рассказала о своем женихе и материнстве.

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