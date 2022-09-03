Шоу-биз

Премьера уже совсем скоро! Дата выхода шоу Холостяк-12 и подробности о главном герое

Елена Яковлева, редактор сайта 03 сентября 2022, 21:24
Холостяк-12 - коли вийде новий сезон та що відомо про шоу
Фото: Instagram

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