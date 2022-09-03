Шоу-біз

Прем’єра вже зовсім скоро! Дата виходу шоу Холостяк-12 та подробиці про головного героя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 21:24
Холостяк-12 - коли вийде новий сезон та що відомо про шоу
Фото: Instagram

Більше новин
як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Сади перемоги - міське городництво у Франківську, Полтаві та Луцьку
Сади перемоги для кожного з нас: в Україні розквітає міське екологічне городництво 
костянтин риженко
Історія про херсонське підпілля: розстріли ТрО, колаборанти у місцевій владі та спротив понад усе
Дніпровські медики
Поранені, та нескорені: дніпровські медики повертають до життя бійців з фронту
Дивитись більше

Матеріали по темі

як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Сади перемоги - міське городництво у Франківську, Полтаві та Луцьку
Сади перемоги для кожного з нас: в Україні розквітає міське екологічне городництво 
Дніпровські медики
Поранені, та нескорені: дніпровські медики повертають до життя бійців з фронту
Андрій Хливнюк про службу в поліції та благодійність під час війни
Тепер я — пілот ударного дрона: Андрій Хливнюк карає росіян, отримує нагороди та мріє про перемогу

Відео
0:03:08
як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі

Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
0:02:15
Дніпровські медики
Поранені, та нескорені: дніпровські медики повертають до життя бійців з фронту
0:02:35
Лариса Березенко
Робить маскувальні сітки між тренуваннями: як чемпіонка світу з боксу стоїть на варті країни
0:02:25
Ситуація в Запорізькій області 03.09.2022 - ЗСУ риють окопи
Зміцнюють третю лінію оборони — як металурги допомагають ЗСУ окопуватись навколо Запоріжжя
0:04:52
Донеччина
Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України
0:04:34
Опалювальний сезон 2023
Економимо разом з Європою! На які жертви йдуть країни, щоб не купувати газ в Росії
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 3 вересня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 3 вересня
0:04:20
Модульне містечко
Порятунок для незламних матусь! Яке воно — життя у модульному містечку
Більше відео
Сади перемоги - міське городництво у Франківську, Полтаві та Луцьку
Читати далі
Сади перемоги для кожного з нас: в Україні розквітає міське екологічне городництво 
Андрій Хливнюк про службу в поліції та благодійність під час війни
Читати далі
Тепер я — пілот ударного дрона: Андрій Хливнюк карає росіян, отримує нагороди та мріє про перемогу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь