Прем’єра вже зовсім скоро! Дата виходу шоу Холостяк-12 та подробиці про головного героя

Попри війну життя українців продовжується заради майбутнього, щирого кохання та яскравих емоцій. Тож телеканал СТБ потішив своїх глядачів та анонсував вихід на екрани легендарного шоу Холостяк.

Читай, коли відбудеться прем’єра 12-го сезону реаліті та хто став цьогорічним холостяком.

Дата виходу шоу Холостяк-12

Проект Холостяк-12 мав вийти в ефір ще 4 березня. Проте через повномасштабне вторгнення Росії в Україну керівництво телеканалу СТБ вирішило перенести показ шоу.

Та зрештою організатори Холостяка ухвалили рішення продовжити проект, щоб бодай трохи відволікати та надихати українців, а також давати надію на перемогу світлих почуттів над ненавистю.

Зараз дуже багато пар розписуються, сходяться, військові роблять пропозиції, знаходять час, народжуються діти… Життя не зупиняється і проект Холостяк дасть новий імпульс, — розповів ведучий проекту Григорій Решетник.

Перший випуск нового сезону Холостяк відбудеться вже 30 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ. Тож не пропусти!

Що відомо про холостяка

Новим героєм цьогорічного сезону став 32-річний Алекс Топольський зі Львова. Після закінчення університету він поїхав будувати бізнес у Майамі, США.

Там він успішно займається нерухомістю, проте мріє знайти кохання саме на батьківщині. Тож уже зовсім скоро вся країна спостерігатиме його історію народження щирих почуттів.

До речі, відомо, що завойовник жіночих сердець готує приємні сюрпризи для дівчат: даруватиме подарунки на першій зустрічі й використовуватиме три нових кольори троянд. Але що вони означатимуть? Побач на власні очі!

Скільки б не було сезонів Холостяка, але перший згадуєш з особливим теплом. Переможниця першого сезону Олександра Шульгіна розповіла про свого нареченого та материнство.

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