Щоб посміятися, поплакати та зцілитися. Скетчком Коли ми вдома. Разом до перемоги повертається

Один із найсильніших видів зброї українців — почуття гумору. Саме завдяки йому ми тримаємося, підбадьорюємо одне одного та проживаємо всі болючі події та новини, які породила повномасштабна війна.

Команда Starlight Production розуміє це, тому робить для тебе цікавий та корисний контент навіть під час війни.

Уже 15 жовтня на СТБ ти можеш переглянути оновлений формат скетчкому Коли ми вдома. Разом до перемоги, який подарує хороші емоції й дасть емоційну підтримку.

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Сюжет скетчкому Коли ми вдома. Разом до перемоги

Головні герої скетчкому незмінні, але тепер події розгортаються в сучасних реаліях війни. Через російську агресію вони опинилися в різних місцях і проживають все те, що й кожен українець у реальному житті.

Кожен герой, як і кожен українець, наближає перемогу України. Вони теж у лавах ЗСУ, волонтерять, працюють, виховують дітей, допомагають сусідам і ховаються у сховищах під час повітряних тривог.

Так само, як і ми, герої скетчкому знаходять час поплакати і посміятись. І щодня власним прикладом доводять, що життя триває.

Чому повернення скетчкому важливе?

Коли ми вдома. Разом до перемоги з поверненням на екрани поверне частинку сталості, яка була у мирному житті, розповіла продюсерка проекту Тала Пристаєцька.

Він створений, щоб підтримати глядачів. Показати, що навіть коли попереду складний шлях, ми разом, а в кожному найважчому дні обов’язково є щось, що дає змогу триматися.

Коли ми вдома — ми непереможні.

Це життєствердний проект. Він відповідатиме часу, в якому ми живемо, і настрою українців, буде зворушливим і ліричним, подекуди веселим і сповненим натхнення, і цим підтримуватиме всіх глядачів.

На екрани СТБ повертаються й інші телевізійні шоу. Читай, коли вийде 12-й сезон шоу Холостяк та хто стане головним героєм.

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