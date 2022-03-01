Для меня умерла целая страна: Светлана Тарабарова осудила российское вторжение в Украину

Сейчас Украина объединилась против оккупанта. Наши звезды потому не исключения и призывают граждан страны-агрессора, чтобы они наконец опомнились и остановили кровопролитие на наших землях.

Украинская певица Светлана Тарабарова говорит:

Для меня умерла целая страна за один день.

Поэтому она сделает все возможное и невозможное, чтобы Украина была свободной и независимой.

Эта страна пережила многое от монголо-татарского нашествия, до фашистской оккупации — пережившее и рашистское вероломное “братское” вторжение.

Обращение к гражданам РФ

Погибают люди с молчаливого (в лучшем случае) согласия или (что чаще) с громкого одобрения 150 миллионов человек.

Если вы не можете его остановить – это сделаем мы, нам уже нечего терять, в наш дом пришли оккупанты.

Солдаты РФ сейчас погибают в Украине не за русский язык, а за маниакальные идеи Путина.

Поэтому если ваши друзья, любимые, дети сейчас “на учениях в Украине” — заберите их домой сейчас, живыми, или не дайте отправить их туда, а не ждите, что их привезут в целлофане.

Здесь люди защищают свой дом, свою страну, свои семьи, своих детей. Здесь в них будет стрелять каждый дом, каждый куст. Здесь очень хорошо помнят правила партизанской войны и уже изучили законы современного боя.

Напоследок певица призвала забрать домой живыми их солдат, пока есть шанс, потому что потом они себе не простят.

А мы напоминаем, что украинцам, наоборот, важно сохранять спокойствие, веру в ВСУ и держаться вместе, чтобы победить оккупанта и жить свободно в независимой Украине. Чтобы облегчить поиск новых способов, находи идеи и читай, как простые украинцы противостоят врагу.