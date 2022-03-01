Для мене померла ціла країна: Світлана Тарабарова засудила російське вторгнення в Україну

Зараз Україна об’єдналась проти окупанта. Наші зірки тому не виключення і закликають громадян країни-агресора, щоб вони нарешті схаменулись і зупинили кровопролиття на наших землях.

Українська співачка Світлана Тарабарова говорить:

Для мене померла ціла країна за один день.

Тому вона зробить усе можливе і неможливе, щоб Україна була вільною та незалежною.

Ця країна пережила багато від монголо-татарської навали, до фашистської окупації – переживе і рашистське віроломне “братське” вторгнення.

Звернення до громадян РФ

Гинуть люди з мовчазної (у кращому разі) згоди або (що частіше) з гучного схвалення 150 мільйонів людей.

Якщо ви не можете його зупинити – це зробимо ми, нам уже нема чого втрачати, в наш будинок прийшли окупанти!

Солдати РФ зараз гинуть в Україні не за російську мову, а за маніякальні ідеї Путіна.

Тому якщо ваші друзі, кохані, діти зараз “на навчаннях в Україні” – заберіть їх додому зараз, живими, або не дайте відправити їх туди, а не чекайте, що їх привезуть у целофані.

Тут люди захищають свою оселю, свою країну, свої сім’ї, своїх дітей. Тут у них стрілятиме кожен будинок, кожен кущ. Тут дуже добре пам’ятають і правила партизанської війни і вже вивчили закони сучасного бою.

Наостанок співачка закликала забрати додому живими їх солдат, поки ще є шанс, тому що потім вони собі не пробачать.

А ми нагадуємо, що українцям навпаки важливо зберігати спокій, віру в ЗСУ та триматись разом, щоб перемогти окупанта і жити вільно у незалежній Україні. Щоб полегшити пошук нових способів, знаходь ідеї та читай, як прості українці протистоять ворогу.