Думаю, это неэтично: Тарас Цымбалюк объяснил, почему блокирует некоторых подписчиков

Бархатный голос и взгляд, сосредоточенный на новой книге — вещи, которые врезаются в память, когда впервые видишь Тараса Цымбалюка в соцсетях. Неудивительно, что у актера с каждым днем ​​все больше поклонниц и подписчиков.

Однако кое-кто из них все-таки переходит грань. Поэтому актер решил объяснить на своей странице в Instagram, почему начал блокировать некоторые аккаунты.

Тарас Цымбалюк рассказывает, что долгое время был максимально толерантным и терпеливым даже к невоспитанным детям, которые писали ему матерные слова в личные сообщения.

Мужчина вспоминает, что когда сам был в их возрасте, то его научили элементарному уважению к старшим. Поэтому если кого-то хорошее воспитание обошло стороной, лучше просто игнорировать такое поведение.

Когда мне совершенно незнакомый ребенок пишет просто: “Привет”, “Что делаешь”, — я думаю, это неэтично.

Однако общения актер совсем не избегает, просит только сформулировать хороший вопрос.

Еще одна вещь, которую не будет терпеть Тарас Цымбалюк — это оскорбление его любимой. Мужчина часто получает сообщения от людей, которые пишут, чтобы он научил ее украинскому. Однако актер уверяет: его любимая Тина все и сама отлично знает и сомневаться в этом не стоит.

Еще один пласт подписчиков, не умеющих держать дистанцию, часто уходят в блок. Поскольку им необходимо знать практически все и даже больше: о подарках, днях рождения, пробеге машины, планах на детей и опять же внешнем виде любимой. Постоянные вопросы и неограниченная критика просто утомляют актера.

Извините, но ресурса у меня на это не хватает.

Однако Тарас Цымбалюк объясняет, что свою публику ценит и рад общаться с теми, кто его уважает.

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