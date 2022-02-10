Думаю, це неетично: Тарас Цимбалюк пояснив, чому блокує деяких підписників

Оксамитовий голос та погляд, зосереджений на новій книзі — ті речі, які врізаються у пам’ять, коли вперше бачиш Тараса Цимбалюка у соцмережах. Не дивно, що в актора з кожним днем все більше шанувальниць і підписників.

Проте деякі з них усе-таки переходять межу. Тому актор вирішив пояснити на своїй сторінці в Instagram, чому почав блокувати окремі акаунти.

Тарас Цимбалюк розповідає, що довгий час був максимально толерантним і терплячим навіть до невихованих дітей, які писали йому лайки в особисті повідомлення.

Чоловік згадує, що коли сам був у їхньому віці, то його навчили елементарно поваги до старших. Тому якщо когось гарне виховання оминуло, краще просто ігнорувати таку поведінку.

Коли мені абсолютно незнайома дитина пише просто: “Привіт”, “Що робиш?”, — я думаю, це неетично.

Проте спілкування актор аж ніяк не уникає, просить лише сформулювати гарне запитання.

Ще одна річ, яку не терпітиме Тарас Цимбалюк — це образа його коханої. Чоловік часто отримує повідомлення від людей, які пишуть, щоб він навчив її української. Проте актор запевняє: його улюблена Тіна все і сама чудово знає та сумніватись у цьому не варто.

Ще один пласт підписників, які не вміють тримати дистанцію, часто йдуть у блок. Оскільки їм необхідно знати практично все і навіть більше: про подарунки, дні народження, пробіг машин, плани на дітей та знову ж таки зовнішній вигляд коханої. Постійні питання та необмежена критика просто втомлюють актора.

Вибачте, але ресурсу на це в мене не вистачає.

Однак Тарас Цимбалюк пояснює, що свою публіку цінує та радий спілкуватися з тими, хто і його поважає.

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