Шоу-біз

Від кінокоміксів до мультфільмів — найочікуваніші прем’єри 2022 року

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Січня 2022, 19:00
Прем'єри кіно 2022
Фото: IMDb

Більше новин
Євген Клопотенко
Євген Клопотенко: Гренуй з Парфумів — це моя рольова модель
Від кінокоміксів до мультфільмів — найочікуваніші прем’єри 2022 року
З гордо піднятою головою: історія Насті з Харкова, яка із вигнанців стала чемпіонкою
Принц Ендрю покарання
Позбавили королівських титулів? Яке покарання загрожує принцу Ендрю
Зимова риболовля
Змотати вудку чи далі ризикувати життям? Як пройшов рейд над Дніпром
Дивитись більше

Матеріали по темі

Від кінокоміксів до мультфільмів — найочікуваніші прем’єри 2022 року
Найкращі фільми 2021. Тримай ТОП-10 для перегляду вдома
Від кінокоміксів до мультфільмів — найочікуваніші прем’єри 2022 року
Повії, мафія та… вампіри: карикатурні образи українців у світовому кіно
Тест на знання фільму сам удома
Щороку передивляєшся Сам удома, але як уважно? Давай перевіримо
Від кінокоміксів до мультфільмів — найочікуваніші прем’єри 2022 року
Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома

Відео
0:02:20
Принц Ендрю покарання

Позбавили королівських титулів? Яке покарання загрожує принцу Ендрю
0:02:44
Зимова риболовля
Змотати вудку чи далі ризикувати життям? Як пройшов рейд над Дніпром
0:15:00
Вікна-новини випуск від 14.01.2022 о 22:00о 22:00
Вікна-новини. Випуск від 14.01.2022 (22:00)
0:04:14
Скандал у ЖК під Києвом
Комунальна панщина: у яких умовах живуть мешканці ЖК під Києвом
0:02:29
Кібератака на Україну
Найпотужніша кібератака: як хакери напали на 70 сайтів українських держструктур
0:04:32
Євген Клопотенко інтерв'ю
Псих, мерзотник і соціопат? Яка книга підкорила серце Євгена Клопотенка
0:01:19
погода в Україні
Циклон Famke прийшов в Україну: як бушує стихія
0:20:00
Вікна-новини випуск від 14.01.2022 о 17:30
Вікна-новини. Випуск від 14.01.2022 (17:30)
0:02:56
Росія готує військову провокацію
Бий своїх, щоб чужі боялися? Як Росія готує військову провокацію, щоб звинуватити Україну
0:00:46
Хакерська атака в Україні
Хакерська атака в Україні сьогодні: усі подробиці
Більше відео
Євген Клопотенко: Гренуй з Парфумів — це моя рольова модель
Читати далі
Євген Клопотенко: Гренуй з Парфумів — це моя рольова модель

Помилка