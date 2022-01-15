Від кінокоміксів до мультфільмів — найочікуваніші прем’єри 2022 року

2022 рік обіцяє бути плідним на якісні фільми. Адже кіноіндустрія — одна з тих сфер, яка найбільше постраждала під час карантину.

Тепер ми можемо бачити фільми, які не вийшли у 2020 році або, які мали знімати, а знімання перенесли.

Тож, що на нас чекає?

Кінокомікси

Доктор Стрендж і мультивсесвіт божевілля

Чи не найочікуваніший кінокомікс 2022 року! Події відбуваються після фільму Людина-павук: додому шляху нема. Тож обов’язково передивись його, щоб зрозуміти, чому протистоятиме Стівен Стрендж.

Верховний маг просить про допомогу знамениту Ванду — сильну відьму, яка не так давно втратила контроль над своїми чарами (обов’язково до перегляду серіал Ванда і Віжн).

Цей дует обіцяє нам щось просто нереальне. На великих екранах зможемо побачити вже у травні цього року.

Морбіус

Ще один кінокомікс від студії Marvel. Фанати вже давно чекають на цю стрічку, адже вона мала вийти на екрани ще у 2020 році.

Доктор Майкл Морбіус страждає на рідкісне захворювання крові. Він наважується стати учасником експерименту із застосуванням кажанів.

Хвороба дійсно відступає, натомість у Морбіуса виростають ікла, наче в хижака, а шкіра стає блідою, як у мерця. Тепер він має ще й надприродні здібності.

Це буде перший фільм про вампіра, який, можливо, стане героєм. А головна роль дісталася Джареду Лето. Фільм за його участі просто не може бути поганим.

Картина має вийти на екрани навесні 2022.

Бетмен

DC також не відстають. На цей рік у них заплановано багато прем’єр, Однією з них є Бетмен у головній ролі з Робертом Паттінсоном. Актор кардинально відрізняється своєю грою від інших проектів.

Цей Бетмен повинен стати шістнадцятим фільмом розширеного всесвіту DC та перезавантаженням історії для відомого героя.

Бен Аффлек, який зіграв цього героя в попередніх фільмах кіновсесвіту, стане одним із продюсерів фільму.

Фільми по відеоіграх

Незвідане

Це пригодницький бойовик, який розповідає історію походження Нейтана Дрейка, головного героя серії відеоігор Uncharted.

Нейтан нащадок Френсіса Дрейка, який був дуже вправним піратом.

Через 400 років після смерті Френсіса до рук молодого Натана потрапляє артефакт, що зможе привести його до таємничого острова, де можна знайти омріяні скарби. Але де ти бачив(-ла) легку дорогу до скарбів?

Головних героїв зіграють Том Голланд та Марк Волберг, а прем’єра запланована вже на початок лютого цього року.

Кримінальний бойовик

Швидка

Так, знову Джейк Джилленгол радуватиме нас своєю акторською грою.

За сюжетом, ветеран війни Вільям Шарп потребує великої суми грошей для лікування дружини. По допомогу він звертається до свого зведеного брата Денні. Грошей у нього завжди вистачало, але той ніколи не заробляв їх чесним шляхом.

Денні пропонує пограбувати банк і, ніби, ідеальний план спрацював, але тут втрутилася поліція, тому грабіжники викрадають машину швидкої допомоги, в якій перебувають фельдшер та пацієнт.

Фільм має вийти на екрани з 31 березня.

Фентезі

Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора

Навколо цієї картини ходить стільки неоднозначних відгуків! Адже головного злодія фільму — чаклуна Гріндевальда — зіграє не Джонні Депп.

Депп зіграв Гріндевальда у двох попередніх частинах, але після гучного скандалу навколо своєї персони студія замінила його на Мадса Міккельсена (головного актора серіалу Ганнібал).

Одні кажуть, що Мадс краще підходить на цю роль, а інші — що кращого за Джонні злодія не знайти.

Попри ці розбіжності, фанати чарівного світу про Гаррі Поттера чекають на новий фільм, щоб нарешті дізнатися усі таємниці Дамблдора.

Побачити це кіно ми зможемо з 14 квітня цього року.

Мультфільми

А завершити нашу підбірку хотілося б добрим мультфільмом.

Базз Рятівник

Хто ні разу не бачив чи не чув про Історію іграшок? Напевно, таких людей дуже мало.

Цей мультфільм розповість нам про історію Базза Лайтера — космонавта з Історії іграшок.

Чекаємо на прем’єру влітку 2022.

А поки ми усі чекаємо нових кінопрем’єр, пропонуємо згадати найкращі фільми 2021 року та подивитися їх в компанії друзів. Тільки попкорну бери побільше.