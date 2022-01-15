От кинокомиксов до мультфильмов — самые ожидаемые премьеры 2022 года

2022 год обещает быть плодотворным, поэтому зрителей ждет сразу несколько качественных картин на больших экранах. Ведь киноиндустрия — одна из тех сфер, которая больше всего пострадала во время карантина.

Теперь мы можем увидеть фильмы, которые не вышли в 2020, или те, которые должны были снимать, но съемки перенесли.

Что же нас ждет?

Кинокомиксы

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Едва ли не самый ожидаемый кинокомикс 2022 года! События происходят после фильма Человек-паук: нет пути домой. Поэтому обязательно пересмотри его, чтобы понять, с чем будет бороться Стивен Стрэндж.

Верховный маг просит о помощи знаменитую Ванду — сильную ведьму, которая недавно потеряла контроль над своими чарами (обязательно посмотри сериал Ванда и Вижн).

Этот дуэт обещает нам нечто просто нереальное! Картину мы сможем увидеть уже в мае этого года.

Морбиус

Еще один кинокомикс от студии Marvel. Фанаты уже давно ждут этот фильм, ведь он должен был выйти на экраны еще в 2020 году.

Доктор Майкл Морбиус страдает редким заболеванием крови. Он решается стать участником эксперимента с применением летучих мышей.

Болезнь действительно отступает, однако у Морбиуса вырастают клыки, как у хищника, а кожа становится бледной, как у мертвеца. Кроме того, теперь он обладает сверхъестественными способностями.

Это будет первый фильм о вампире, который, возможно, станет героем. А главная роль досталась Джареду Лето. Фильм с его участием просто не может быть плохим.

Картина должна выйти на экраны весной 2022 года.

Бэтмен

DC тоже не отстают. На этот год у них запланировано много премьер, одной из которых является Бэтмен в главной роли с Робертом Паттинсоном. Актер кардинально отличается своей игрой от других проектов.

Этот Бэтмен должен стать шестнадцатым фильмом расширенного мира DC и перезагрузкой истории для известного героя.

Бен Аффлек, сыгравший этого героя в предыдущих фильмах киновселенной, станет одним из продюсеров фильма.

Фильмы по видеоиграм

На картах не значится

Это приключенческий боевик, который рассказывает историю происхождения Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted.

Нейтан — потомок Фрэнсиса Дрейка, который был очень искусным пиратом.

Спустя 400 лет после смерти Фрэнсиса в руки молодого Нейтана попадает артефакт, который сможет привести его к таинственному острову, где можно найти желанные сокровища. Но видел(-ла) ли ты легкую дорогу к сокровищам?

Главных героев сыграют Том Холланд и Марк Уолберг, а премьера запланирована уже на начало февраля этого года.

Криминальный Боевик

Скорая

Да, снова Джейк Джилленхол будет радовать нас своей актерской игрой.

По сюжету, ветеран войны Уильям Шарп нуждается в большой сумме денег для лечения жены. За помощью он обращается к своему сводному брату Дэнни. Денег у него всегда хватало, но никогда он не зарабатывал их честным путем.

Дэнни предлагает ограбить банк и, вроде бы, идеальный план сработал, но тут вмешалась полиция, поэтому грабители угоняют машину скорой помощи, в которой находится фельдшер и пациент.

Фильм должен выйти на экраны с 31 марта.

Фэнтези

Фантастические звери: Тайны Дамблдора

Вокруг этой картины ходит столько неоднозначных откликов! Ведь главного злодея в фильме — волшебника Гриндевальда — сыграет не Джонни Депп.

Депп сыграл Гриндевальда в двух предыдущих частях, но после громкого скандала вокруг его личности, студия заменила исполнителя главной роли. Им станет Мадс Миккельсен (главный актер сериала Ганнибал).

Одни говорят, что Мадс лучше подходит на эту роль, другие говорят — что лучше Джонни злодея не найти.

Несмотря на эти разногласия, фанаты волшебного мира о Гарри Поттере ждут нового фильма, чтобы наконец узнать все тайны Дамблдора.

Увидеть это кино мы сможем с 14 апреля этого года.

Мультфильмы

А завершить нашу подборку хотелось бы хорошим мультфильмом.

Базз Лайтер

Кто среди нас ни разу не видел или не слышал об Истории игрушек? Наверное, таких людей очень мало.

Этот мультфильм расскажет нам об истории Базза Лайтера — космонавта из Истории игрушек.

Ждем премьеру уже летом 2022 года.

А пока мы все ожидаем новых кинопремьер, предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2021 года и посмотреть их в компании друзей. Только попкорна бери побольше.