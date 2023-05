За пять минут до выхода я просто рыдала! Выступление Джамалы на Евровидении 2016 — победная песня, балы от судей и реакция мира

Семь лет назад певица Джамала принесла Украине не первую, но очень важную победу на песенном конкурсе Евровидение 2016. Тогда артистка покорила всю Европу своим проницательным пением и важным посланием. Как выступила Джамала на Евровидении 2016 — читай в материале.

Джамала: путь к конкурсу Евровидение 2016

Популярность Джамале принес конкурс Новая волна 2009, который тогда проходил в Юрмале. На нем певица получила гран-при. 32-летняя артистка специально для Нацотбора написала песню 1944, на которую Джамалу вдохновил рассказ прабабушки.

Именно с этим годом связаны тяжелые воспоминания в ее семье. Речь идет о насильственной депортации крымскотатарского народа. А Джамала родилась в семье крымского татарина и армянки.

Кроме этого, песня 1944 получила награду EUROSTORY AWARD 2016 — за лучшую строчку в конкурсной песне.

Победителей определяло профессиональное жюри писателей. Жюри особо отметило строку You think you are gods, but everyone dies, которая переводится как “Вы считаете себя богами, но все умирают”.

На Нацотборе Джамала боролась за право представлять Украину с такими известными исполнителями, как The Hardkiss, Brunettes Shoot Blondes, Светланой Тарабаровой, Тоней Матвиенко, Неангелами.

Джамала на Евровидении 2016: какие баллы получила артистка

В Стокгольме девушка набрала 534 балла: 211 голосов жюри и 323 голоса от зрителей. Второе место заняла Австралия (511 баллов), а третье — Россия (491 балл). Как прогнозировали букмекеры, самые большие шансы на победу в том году были у представителя России Сергея Лазарева, а Джамалу также ждало место в первой пятке.

Каким было выступление Джамалы на Евровидении 2016

Украинская певица вышла на сцену песенного конкурса в длинном синем платье от именитого дизайнера Ивана Фролова.

Космическое дерево, которое вырастало от пения артистки во время номера, и другие элементы шоу создавал и анимировал Евгений Пилинский, один из самых востребованных украинских моушн-дизайнеров.

Тогда еврофаны очарованно следили за пением артистки. На сегодняшний день выступление победительницы набрало на YouTube почти 30 млн просмотров и 51 тыс. комментариев.

Что говорит Джамала о своем номере на международном конкурсе и почему ей было тяжело выступать на Евровидении 2016

В интервью BBC Украина певица призналась, что перед выступлением ей было очень сложно настроиться на свою песню, потому что она отличалась от других своим настроением, музыкой.

Я не скажу, что эта победа досталась мне очень легко. Я доводила себя до такого стресса, что за пять минут до выхода (на сцену. — Ред.) просто рыдала.

После веселых песен, особенно песни Soldiers of Love, у меня было всего три секунды… Один, два, три — и я должна была моментально сменить тему.

Это была самая сложная задача. Не играть трагедию, потому что мы там не играли в театр, а просто прожить эту историю, — сказала Джамала.

Фото — скрин с видео Eurovision Song Contest

