Шоу-біз

За п’ять хвилин до виходу я просто ридала! Виступ Джамали на Євробаченні 2016 — переможна пісня, бали від суддів та реакція світу

Анна Голішевська, редакторка сайту 10 Травня 2023, 14:00
Джамала

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