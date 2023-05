За п’ять хвилин до виходу я просто ридала! Виступ Джамали на Євробаченні 2016 — переможна пісня, бали від суддів та реакція світу

Сім років тому співачка Джамала принесла Україні не першу, але дуже важливу перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2016. Тоді артистка розчулила всю Європу своїм проникливим співом та важливим посланням. Як виступила Джамала на Євробаченні 2016 — читай у матеріалі.

Джамала: шлях до конкурсу Євробачення 2016

Популярність Джамалі приніс конкурс Нова хвиля 2009, який тоді проходив у Юрмалі. На ньому співачка отримала гран-прі. 32-річна артистка спеціально для Нацвідбору написала пісню 1944, на яку Джамалу надихнула розповідь прабабусі.

Саме з цим роком пов’язані найважчі спогади в її родині. Йдеться про насильницьку депортацію кримськотатарського народу. А Джамала народилася в сім’ї кримського татарина і вірменки.

Крім цього, пісня 1944 отримала нагороду EUROSTORY AWARD 2016 — за найкращий рядок у конкурсній пісні. Переможців визначало професійне журі письменників.

Журі особливо відзначило рядок You think you are gods, but everyone dies, який перекладається як “Ви вважаєте себе богами, але всі вмирають”.

На Нацвідборі Джамала змагалася за право представляти Україну з такими відомими виконавцями, як The Hardkiss, Brunettes Shoot Blondes, Світланою Тарабаровою, Тонею Матвієнко, Неангели.

Джамала на Євробаченні 2016: які бали отримала артистка

У Стокгольмі дівчина набрала 534 бали: 211 голосів журі та 323 — від глядачів. Друге місце посіла Австралія (511 балів), а третє — Росія (491 бал). Як прогнозували букмекери, найбільші шанси на перемогу того року були у представника Росії Сергія Лазарєва, а Джамалу також чекало місце в першій п’ятірці.

Яким був виступ Джамали на Євробаченні 2016

Українська співачка вийшла на сцену пісенного конкурсу у довгій синій сукні від іменитого дизайнера Івана Фролова. Космічне дерево, яке виростало від співу артистки під час номеру, та інші елементи шоу створював та анімував Євген Пилинський, один із найбільш затребуваних українських моушн-дизайнерів.

Тоді єврофани зачаровано слідкували за співом артистки. На сьогодні виступ переможниці набрав на YouTube майже 30 млн переглядів та 51 тис. коментарів.

Що говорить Джамала про свій номер на міжнародному конкурсі і чому їй було важко виступати на Євробаченні 2016

В інтерв’ю BBC Україна співачка зізналася, що перед виступом їй було дуже складно налаштуватись на пісню, бо вона відрізнялась від інших своїм настроєм, музикою.

Я не буду казати, що ця перемога дісталася мені дуже легко. Я доводила себе до такого стресу, що за п’ять хвилин до виходу (на сцену — ред.) просто ридала.

Після веселих пісень, а особливо пісні Soldiers of Love, у мене було лише три секунди… Один, два, три — і я повинна була моментально змінити тему.

Це було найскладніше завдання. Не грати трагедію, бо ми там не грали в театр, а просто прожити цю історію, — сказала Джамала.

Фото — скрін з відео Eurovision Song Contest

