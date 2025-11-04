Джонатан Бейли самый сексуальный мужчина 2025 — как прославился актер из Бріджертонів

Американский журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2025 года — им стал 37-летний британский актер Джонатан Бейли, звезда сериала Бріджертони.

Результаты рейтинга объявили во время популярного шоу Джимми Фэллона. Сам актер признался, что эта новость для него — большая честь и немного абсурдна.

Я держал это в секрете, поэтому друзья будут шокированы. Но потом, думаю, все просто завизжат от радости, — пошутил Бейли.

Джонатан Бейли: кто он

Джонатан Бейли родился 25 апреля 1988 года в Англии. Свою первую роль он получил в 7 лет — в постановке Королевской шекспировской компании. После этого его карьера развивалась стремительно.

На телеэкранах он появился в сериале Леонардо, затем — в Groove High. Настоящую славу принесла роль лорда Энтони в сериале Бріджертони, который стал хитом Netflix.

В 2023 году он снялся в фильме Подорожники, за который получил номинацию на премию Эмми. А также Джонатан Бейли появился в новом фильме Світ Юрського періоду: Відродження, где воплотил одну из ключевых ролей.

Джонатан Бейли жена и личная жизнь

Несмотря на мировую популярность, Джонатан Бейли редко делится подробностями своей личной жизни. Известно, что актер старается сохранять приватность и не раскрывает, есть ли у него жена или партнер.

Бейли неоднократно подчеркивал, что для него важны искренность, уважение и принятие себя. В общении с фанатами он часто говорит о самоидентичности и свободе выбора.

Джонатан Бейли — самый сексуальный мужчина 2025: что дальше

Теперь, когда Джонатан Бейли получил титул самого сексуального мужчины 2025 года, фанаты ждут его новых ролей и премьер. Сам актер говорит, что главное — не титулы, а то, чтобы зрители чувствовали эмоции вместе с героями.

