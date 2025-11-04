Джонатан Бейлі — найсексуальніший чоловік 2025: як прославився актор з Бріджертонів

Американський журнал People назвав ім’я найсексуальнішого чоловіка 2025 року — ним став 37-річний британський актор Джонатан Бейлі, зірка серіалу Бріджертони.

Результати рейтингу оголосили під час популярного шоу Джиммі Феллона. Сам актор зізнався, що ця новина для нього — велика честь і водночас трохи абсурдна.

Я тримав це в таємниці, тому друзі будуть шоковані. Але потім, думаю, усі просто верещатимуть від радості, — жартома сказав Бейлі.

Джонатан Бейлі: хто він

Джонатан Бейлі народився 25 квітня 1988 року в Англії. Свою першу роль він отримав ще у 7 років — у виставі Королівської Шекспірівської компанії. Після цього його кар’єра розвивалася стрімко.

На телеекранах він з’явився у серіалі Леонардо, згодом — у Groove High. Та справжню славу принесла роль лорда Ентоні у серіалі Бріджертони, що став хітом Netflix.

У 2023 році він знявся у фільмі Подорожні, за який отримав номінацію на премію Еммі. Наразі актор працює над масштабними проектами — Wicked: Чародійка і Світ Юрського періоду: Відродження.

Джонатан Бейлі: дружина та особисте життя

Попри всесвітню популярність, Джонатан Бейлі рідко ділиться подробицями свого особистого життя. Відомо, що актор намагається зберігати приватність і не розкриває, чи має дружину або партнера.

Бейлі неодноразово наголошував, що для нього важливі щирість, повага й прийняття себе, тому у спілкуванні з фанатами він часто говорить про самоідентичність та свободу вибору.

Джонатан Бейлі найсексуальніший чоловік 2025: що далі

Тепер, коли Джонатан Бейлі отримав титул найсексуальнішого чоловіка 2025 року, фанати очікують його нових ролей і прем’єр. Сам актор каже, що головне — не титули, а те, щоб глядачі відчували емоції разом з героями.

Раніше ми розповідали про фільм Світ Юрського періоду: Відродження, у якому знявся Джонатан Бейлі.

