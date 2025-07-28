Тихая старость? Почему Джонни Депп переехал жить в деревню

Не так давно мы делились интересным желанием украинцев: бросить большой и шумный город и податься в село, к природе и покою. Похоже, такое же желание имеет и голливудский актер Джонни Депп! Он решил переехать в деревню в Великобритании. Рассказываем все, что известно о новой жизни Джонни Деппа и как ему деревня.

Джонни Депп переехал жить в деревню: почему он сделал такой выбор

О переезде звезды кино рассказали The Daily Mail. Для нового этапа жизни 62-летний актер выбрал деревню Вадхерст в Восточном Сассексе. Джонни арендовал себе историческое загородное имение посреди Сассекса.

Выбор переехать в деревню стал понятным после последних пяти лет скандалов, судебной волокиты с Эмбер Херд и общей усталости от внимания. О переезде звезды сообщили соседи.

Они заметили, как Джонни Депп наслаждался прогулкой по тихим улочкам вокруг имения и главной улице Вадхерста неподалеку.

Есть мнение, что Джонни понравилась эта местность, когда он наведывался к другу и рок-звезде Джеффу Бэку. Он стал опорой и поддержкой для Деппа, когда шло скандальное судебное дело и все друзья отвернулись от него.

Имение, которое арендует Депп, датировано серединой 19 века и имеет 10 спален. В общем, здание кинематографическое и подошло бы для воплощения интереснейших замыслов. Вокруг здания насажены высокие деревья, есть забор и видеонаблюдение.

Фото: The Daily Mail

Он расположен вдоль проселочной дороги, и попасть туда можно сквозь украшенные железные ворота, ведущие к широкой гравийной подъездной дорожке, украшенной готическими статуями и цветами.

Возле дома есть роскошные сады, а также амфитеатр, фонтаны, фруктовые деревья и два коттеджа для персонала. Со столовой открывается вид на холмы Сассекса.

Известно, что Депп уже обживается в новом поместье. Ведь на последний светский раут он опоздал. Это объяснили долгой дорогой из Восточного Сассекса в центр Лондона.

Его видели повсюду, и мы слышали, что в доме теперь усилена охрана. Все говорят о Джонни Деппе, живущем в нашем районе, потому что обычно здесь очень тихо и ничего особенного не происходит, — рассказал местный житель.

Джонни переехал на родные земли. Напомним, он родился в городке Оуэнсборо штата Кентукки, США, но его родственники имели английское происхождение. В этой же местности жил ныне усопший Джефф Бэк, когда Депп гостил у него во время пандемии коронавируса.

Депп посещает его жену Сандру и проводит с ней время. Депп сознательно не выбрал элитную сельскую местность в Англии, чтобы не жить рядом с другими звездами.

Я думаю, что выбор Джонни очень тихого уголка Сассекса вместо того аквариума для золотых рыбок, в который превратились Котсуолдс для больших звезд, говорит вам все, что нужно знать о его мышлении: он хочет тишины и покоя, — говорит один из представителей шоу-бизнеса.

Джонни не хочет жить рядом с теми, кто бросил его в самый трудный момент, отвернулся в прошлом. Несмотря на то, что судебную тяжбу о лжи Эмбер Херд он выиграл, мужчина понес сильные репутационные и финансовые потери. От него отвернулись друзья, самые близкие люди.

Имение, которое сейчас арендует Депп, принадлежит 74-летней Пруденс Уоттс. Женщина-мультимиллионер занимается застройкой.

В последнее время новости о голливудских звездах несутся как ураган. Одной из печальных известий стало завершение карьеры Майкла Дугласа.

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