Стиль жизни Шоу-биз

Тихая старость? Почему Джонни Депп переехал жить в деревню

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 июля 2025, 15:30
Джонни Депп переехал в деревню
Фото Getty Images

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