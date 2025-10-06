Стиль жизни Шоу-биз

Елена Белозерская родила первенца: военная и журналистка стала мамой в 46

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 октября 2025, 18:10 2 мин.
Елена Белозерская родила первенца: военная и журналистка стала мамой в 46
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь