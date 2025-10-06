Елена Белозерская родила первенца: военная и журналистка стала мамой в 46

Украинская журналистка, поэтесса, общественный деятель и военнослужащая Елена Белозерская впервые стала мамой в 46 лет. Об этом она сообщила на странице Facebook.

Она поделилась фотографией с малышом и сообщила, что родила мальчика.

Елена Белозерская стала мамой: детали

— Кто в 46 лет, во время войны, решился на первенца — тот я. Сыночек Павел пришел в этот мир. 3700 г, 54 см. Пожелайте моему ребенку — сами знаете чего, — написала она.

На фото журналистка обнимает новорожденного сына.

Напомним, что Елена Белозерская принимает участие в войне против России с 2014 года. В начале она вошла в состав Добровольческого украинского корпуса Правый сектор и Украинской добровольческой армии на позиции снайпера.

В 2018 году стала офицером Вооруженных сил Украины. В 2018-2020 годах служила в составе 503 батальона морской пехоты в должности командира взвода самоходных артиллерийских установок.

С начала вторжения вернулась на службу. В конце 2022 года присоединилась к спецподразделению Артан, где также стала снайпером.

Весной 2023 года Елену перевели на не боевую должность из-за состояния здоровья. Сейчас выкладывает рисунки с павшими героями на своей странице в Facebook. В 2018 году стала кавалером ордена За мужество ІІІ степени.

