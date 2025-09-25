Рианна в третий раз стала мамой: певица показала фото новорожденной дочери

Американская певица и основательница бренда Fenty Рианна стала мамой в третий раз. Раньше ходили слухи о беременности знаменитости, которые она официально не подтверждала. Однако сейчас певица выложила фотографии со своей новорожденной дочкой в ​​Instagram.

Рианна родила дочь: подробности

На новых снимках Рианна держит новорожденную девочку, а также показывает розовые пуанты для малышей.

— Роки Айриш Майерс. 13 сентября 2025 года, — подписала она фотографии.

В комментариях также отреагировал партнер Рианны и отец ее детей, рэпер ASAP Rocky.

— Мои маленькие девочки, — написал музыкант.

Напомним, от рэпера Рианна уже есть двое сыновей: Риз Ателастон (родился в 2022) и Райот Роуз (родился в 2023). Они решили, что все их дети будут иметь имена, начинающиеся на букву R.

Впервые о третьей беременности Рианны заговорили в апреле, когда она гуляла по Нью-Йорку накануне Met Gala. Заметив ее округлый живот, журналисты начали предсказывать рождение третьего ребенка.

Затем на красной дорожке певица пошутила, что пришла с детьми. Тогда же, во время премьеры мультфильма Смурфетки в Бельгии, журналист Entertainment Tonight попытался вывести рэпера на разговор о возможной беременности Рианны.

Увидев, что он держит в руках мягкую игрушку в виде Смурфетки, он спросил:

— Это та девочка, которой вы ждали? — спросил репортер.

— Вот именно, человече. Именно так, — ответил ASAP Rocky.

После этого он показал игрушку, добавив: “Вот она. Понимаешь, о чем я?”

