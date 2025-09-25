Ріанна втретє стала мамою: співачка показала фото новонародженої донечки

Американська співачка та засновниця бренду Fenty Ріанна стала мамою втретє. Раніше ходили чутки про вагітність знаменитості, які вона офіційно не підтверджувала. Проте зараз співачка виклала світлини зі своєю новонародженою донечкою в Instagram.

Ріанна народила донечку: подробиці

На нових знімках Ріанна тримає новонароджену дівчинку, а також показує рожеві пуанти для малечі.

— Рокі Айріш Маєрс. 13 вересня 2025 року, — підписала вона фотографії.

У коментарях також відреагував партнер Ріанни та батько її дітей, репер ASAP Rocky.

— Мої маленькі дівчатка, — написав музикант.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Нагадаємо, від репера Ріанна вже має двох синів: Різа Ателастона (народився у 2022) та Райота Роуза (народився у 2023). Вони вирішили, що всі їхні діти матимуть імена, які починаються на літеру R.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Вперше про третю вагітність Ріанни заговорили у квітні, коли вона гуляла Нью-Йорком напередодні Met Gala. Помітивши її округлий живіт, журналісти почали робити передбачення щодо третьої дитини.

Згодом на червоній доріжці співачка пожартувала, що “прийшла з дітьми”. Тоді ж, під час прем’єри мультфільму Смурфетки у Бельгії, журналіст Entertainment Tonight спробував вивести репера на розмову про можливу вагітність Ріанни.

Побачивши, що він тримає в руках мʼяку іграшку у вигляді Смурфетки, він запитав:

— Це та дівчинка, на яку ви чекали? — спитав репортер.

— Саме так, чоловіче. Саме так, – відповів A$AP Rocky.

Після цього він показав іграшку, додавши: “Ось вона. Розумієш, про що я?”.

Нещодавно жваві обговорення в соцмережах викликали нові фото Белли Хадід у лікарняному ліжку. Модель зізналася, що досі бореться з наслідками хвороби Лайма.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!