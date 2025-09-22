Захворювання не обирають, кого вразити. Часто відомі люди намагаються не оприлюднювати подробиці свого особистого життя та стану здоровʼя. Однак ті, хто наважуються, виконують важливу місію інформування суспільства та зрощування емпатії.

Американська супермодель Белла Хадід знову потрапила до лікарні через хворобу Лайма. Вона поділилася фото та подробицями про свій стан.

Більше про хворобу Лайма Белли Хадід, розповідаємо далі у матеріалі.

Белла Хадід у лікарні: що відомо про її стан

Американська супермодель Белла Хадід потрапила до лікарні через загострення хвороби Лайма.

Із захворюванням 28-річна Белла бореться із 17 років. Відомо, що хвороба Лайма є також у її матері Йоланди та брата Анвара.

Вибачте, що зникаю. Я люблю вас, друзі, — повідомила вона у дописі про ушпиталення.

Мати Белли написала у своєму Instagram, що її власний біль, який вона відчуває через хворобу, не зрівняється з тим, як це — спостерігати за болем доньки.

— Дивлячись на те, як моя Белла мовчки бореться — це ріже мене всередині. Непомітну інвалідність, яка спричинена хронічною неврологічною хворобою Лайма, важко пояснити або зрозуміти будь-кому, — додала вона.

Коментатори просять розповісти про боротьбу дівчини. Вона пообіцяла зробити це згодом.

Белла Хадід опинилася в лікарні: фото

Белла Хадід у лікарні через хворобу Лайма: фото та як почувається модель

