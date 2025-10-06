Олена Білозерська народила первістка: журналістка і військова стала мамою у 46

Українська журналістка, поетеса, громадська діячка та військовослужбовиця Олена Білозерська вперше стала мамою у 46 років. Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

Вона поділилася фотографією з малюком та повідомила, що народила хлопчика.

Олена Білозерська стала мамою: деталі

— Хто в 46 років, під час війни, зважився на первістка — той я. Синочок Павлусь прийшов у цей світ. 3700 г, 54 см. Побажайте моїй дитині — самі знаєте чого, — написала вона.

На світлині журналістка обнімає новонародженого сина.

Нагадаємо, що Олена Білозерська бере участь у війні проти Росії з 2014 року. На початку вона увійшла до складу Добровольчого українського корпусу Правий сектор та Української добровольчої армії на позиції снайперки.

У 2018 році стала офіцеркою Збройних сил України. У 2018-2020 роках служила в складі 503 батальйону морської піхоти на посаді командира взводу самохідних артилерійських установок.

З початку вторгнення повернулася на службу. Наприкінці 2022 року доєдналася до спецпідрозділу Артан, де також стала снайперкою.

Навесні 2023 року Олену перевели на не бойову посаду через стан здоров’я. Нині викладає малюнки з полеглими героями на своїй сторінці у Facebook. У 2018 році стала кавалеркою ордену За мужність ІІІ ступеня.

