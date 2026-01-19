Елена Тополя сообщила о шантаже интимными видео — правонарушитель задержан

В Киеве стражи порядка задержали 23-летнего мужчину, который занимался шантажом и вымогательством денег у известной украинской певицы Елены Тополи — детали читай в нашем материале.

Елену Тополю шантажировала ее интимными видео — правонарушитель задержан

По данным Национальной полиции, злоумышленник располагал конфиденциальной информацией, компрометирующей артистку, и требовал денежное вознаграждение за ее нераспространение.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи полиции Киевской области задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после того, как певица официально обратилась с заявлением о преступлении.

Задержанному объявлено о подозрении по статье о вымогательстве, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, а следственные действия продолжаются для установления других возможных сообщников.

Елена Тополя попала в шантаж — реакция актрисы

Сама Елена Тополя выступила с открытым заявлением, подтвердив факт уголовного правонарушения и сообщив, что ее интимные видео уже начали незаконно распространяться в сети.

Исполнительница рассказала, что первые угрозы и требования денег поступили ей 10 января, при этом шантажисты пытались манипулировать фактами, утверждая наличие компромата, датированного октябрем 2025 года, что сама Елена называет ложью и готова опровергнуть доказательствами.

Артистка отметила свою непоколебимую позицию, заявив, что не собирается стесняться или прятаться, поскольку ее конфиденциальность и достоинство не являются объектом для обогащения или унижения.

Елена призвала представителей медиа, блоггеров и рядовых пользователей прекратить распространение похищенных материалов, напомнив об уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни и закона о защите персональных данных.

