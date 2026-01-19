Стиль життя Шоу-біз

Олена Тополя повідомила про шантаж інтимними відео — правопорушника затримано

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 19 Січня 2026, 13:00 2 хв.
олена тополя скандал

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь