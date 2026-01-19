Олена Тополя повідомила про шантаж інтимними відео — правопорушника затримано

У Києві правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який займався шантажем та вимаганням грошей у відомої української співачки Олени Тополі — деталі читай в нашому матеріалі.

Олену Тополю шантажували її інтимними відео — правопорушника затримано

За даними Національної поліції, зловмисник мав у своєму розпорядженні конфіденційну інформацію, що компрометує артистку, і вимагав грошову винагороду за її нерозповсюдження.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі поліції Київської області затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після того, як співачка офіційно звернулася із заявою про злочин.

Наразі затриманому оголошено про підозру за статтею про вимагання, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, а слідчі дії тривають для встановлення інших можливих спільників.

Олена Тополя потрапила в шантаж — реакція акторки

Сама Олена Тополя виступила з відкритою заявою, підтвердивши факт кримінального правопорушення та повідомивши, що її інтимні відео вже почали незаконно поширюватися в мережі.

Виконавиця розповіла, що перші погрози та вимоги грошей надійшли їй 10 січня, при цьому шантажисти намагалися маніпулювати фактами, стверджуючи про наявність компромату, датованого жовтнем 2025 року, що сама Олена називає брехнею та готова спростувати доказами.

Артистка наголосила на своїй непохитній позиції, заявивши, що не збирається соромитися чи ховатися, оскільки її приватність та гідність не є об’єктом для збагачення чи приниження.

Олена закликала представників медіа, блогерів та пересічних користувачів припинити розповсюдження викрадених матеріалів, нагадавши про кримінальну відповідальність за порушення недоторканності приватного життя та закону про захист персональних даних.

Фото: Instagram.

