Историческое событие на Евровидении-2023! Мечты украинских и британских детей запустят в небо

В этом году Евровидение, которое должно было состояться в Украине, пройдет в британском городе Ливерпуль. Наши дети — поколение, которое будет строить будущее Украины. Все они каждый день загадывают одно и то же желание. Оно обязательно сбудется, и очень скоро. Читай в нашем материале, как мечты украинских и британских детей запустят в небо.

Чем удивит Евровидение 2023: мечты украинских и британских детей запустят в небо

В рамках проекта EuroFest-2023 для украинцев и британцев создают инициативы, объединяющие наши народы. Поэтому 5 мая впервые в истории Евровидения состоится запуск в небо воздушных змеев как символов мечтаний детей.

На змеях дети нарисуют и напишут свои заветные мечты. Идея проекта Land & Sky, Home & Dreams — рассказать о мечтах украинских детей и показать это миру. Помогут им в этом британские сверстники.

К организаторам присоединилась и Малая академия наук Украины. Ей посвятили ряд тематических ивентов в Британии и Украине. МАН также принимает участие в подготовке документального фильма о мероприятии.

Это станет событием, которое еще никто не видел за всю историю Евровидения: две страны-организаторы объединились, чтобы продемонстрировать общее видение будущего вместе с нашими детьми, — говорит глава коммуникаций МАН Украины Елена Северенчук.

Увидеть запуск детских мечтаний в небо можно будет 5 мая в Киеве, Львове, Хмельницком и Полтаве. В Киеве запуск воздушных змеев начнется в 13:00 на Троицкой площади.

Участие в запуске в Киеве примут 125 школьников, они расскажут, о чем мечтают в родной стране. Известно, что дети — вынужденные переселенцы из Северодонецка, Харькова, Бучи и других городов Украины, пострадавших от оккупации и ракет россиян.

Поддержать детей посетит министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Кстати, читай подробное интервью с Оксеном Лисовым.

Война, возможно, и забрала у наших детей часть детства, но наша задача — сделать так, чтобы украинские дети, несмотря ни на что, смогли как можно лучше реализовать себя в будущем, — комментирует министр.

Он также отмечает важность международного сотрудничества и совместных проектов, ведь это неотъемлемая составляющая современного и качественного образования. На мероприятии будут присутствовать участники группы ТНМК — Фагот и Фоззи. Для детей проведут и танцевальный флешмоб, в этом поможет хореограф Илона Гвоздева.

А расписать змеев детям помогала украинская художница из Харькова Мария Суслова. Она разработала три дизайна-символа для детей: голубь как символ мира, подснежник как символ надежды и девочка, держащая родной дом в руках и олицетворяющая каждого украинца и украинку.

Во время мероприятия состоится благотворительный аукцион, где продадут трех воздушных змеев, разрисованных художницей. Вырученные средства будут потрачены на детей, пострадавших от войны.

Дети со всей Украины присылали свои рисунки и мечты. Они войдут в документальный фильм.

Мечтать — не вредно, а необходимо! Особенно во время войны. Ранее мы рассказывали, как родителям объяснить детям, почему важно мечтать.

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