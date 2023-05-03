Історична подія на Євробаченні-2023! Мрії українських та британських дітей запустять у небо

Цьогоріч Євробачення, яке мало відбутися в Україні, пройде в британському місті Ліверпуль. Наші діти — покоління, яке будуватиме майбутнє України. Усі вони щодня загадують те саме бажання. Воно обов’язково здійсниться, і дуже скоро. Читай у нашому матеріалі, як мрії українських та британських дітей запустять у небо.

Чим здивує Євробачення 2023: мрії українських та британських дітей запустять у небо

У межах проекту EuroFest-2023 для українців та британців створюють ініціативи, що єднають наші народи. Тому 5 травня вперше в історії Євробачення відбудеться запуск у небо повітряних зміїв як символів мрій дітей.

На зміях діти намалюють та напишуть свої найзаповітніші мрії. Ідеєю проекту Land & Sky, Home & Dreams — розповісти про мрії українських дітей та показати це світу. Допоможуть їм у цьому британські однолітки.

До організаторів долучилася і Мала академія наук України. Їй присвятили низку тематичних івентів у Британії та в Україні. МАН також бере участь у підготовці документального фільму про захід.

Це стане подією, якої ніхто не бачив за всю історію Євробачення: дві країни-організатори об’єдналися, щоб продемонструвати спільне бачення майбутнього разом з нашими дітьми, — каже голова комунікацій МАН України Олена Северенчук.

Побачити запуск дитячих мрій у небо можна буде 5 травня у Києві, Львові, Хмельницькому та Полтаві. У Києві запуск повітряних зміїв розпочнеться о 13:00 на Троїцькій площі.

Участь у запуску в Києві візьмуть 125 школярів, вони розкажуть, про що мріють у рідній країні. Відомо, що діти є вимушеними переселенцями з Сєвєродонецька, Харкова, Бучі та інших міст України, що постраждали від окупації та ракет росіян.

Підтримати дітей завітає міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. До речі, читай детальне інтерв’ю з Оксеном Лісовим.

Війна, можливо, і забрала в наших дітей частину дитинства, але наше завдання — зробити так, щоб українські діти попри все змогли якнайкраще реалізувати себе у майбутньому, — коментує міністр.

Він також наголошує на важливості міжнародної співпраці та спільних проектах, адже це є невіддільною складовою сучасної та якісної освіти. На заході будуть учасники гурту ТНМК — Фагот та Фоззі. Для дітей проведуть і танцювальний флешмоб, у цьому допоможе хореографиня Ілона Гвоздьова.

А розписати зміїв дітям допомагала українська художниця з Харкова Марія Суслова. Вона розробила три дизайни-символи для дітей: голуб як знак миру, пролісок як символ надії та дівчинка, що тримає рідний дім у руках та уособлює кожного українця й українку.

Під час заходу відбудеться благодійний аукціон, де продадуть трьох повітряних зміїв, розмальованих художницею. Виручені кошти витратять на дітей, які постраждали від війни.

Діти з усієї України надсилали свої малюнки та мрії. Вони увійдуть в документальний фільм.

Мріяти — не шкідливо, а необхідно! Особливо в часи війни. Раніше ми розповідали, як батькам пояснити дітям, чому важливо мріяти.

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